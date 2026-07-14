Apoyo masivo a Garamendi mientras se archiva la denuncia que buscó enturbiar las elecciones en CEOE

La carrera hacia las elecciones de la CEOE queda prácticamente despejada para Antonio Garamendi. La Autoridad Independiente de Protección del Informante ha inadmitido la denuncia presentada por el exvicepresidente de CEPYME, José Manuel de Riva, al considerar que los hechos denunciados no se encuentran dentro del ámbito material de aplicación de la Ley 2/2023 y que tampoco existen indicios de las represalias que denunciaba tras su salida de los órganos de representación empresarial.

Una denuncia que De Riva interponía contra buena parte de la CEOE y en la que incluso cargaba contra la Apie, la asociación de periodistas.

La resolución supone un importante respaldo para el actual presidente de la patronal, que afronta el proceso electoral sin frentes abiertos y con el respaldo prácticamente unánime de la organización.

La resolución es especialmente contundente al analizar el fondo de la denuncia. El organismo concluye que «no constan represalias», precisando que el cese de De Riva como cargo corporativo en CEPYME y como vocal de CEOE «se realizó conforme al procedimiento estatutario y mediante votación de los miembros convocados al efecto en asamblea general».

Además, el organismo acuerda «inadmitir la comunicación objeto del expediente CS15, en cuanto se dirige contra la CEOE», porque entiende que no existe corrupción alguna y que, además, la propia denuncia ni siquiera tiene un fondo material real, sino que, por decirlo de forma sencilla, se ha articulado para enturbiar el proceso electoral y no en los tiempos en los que pudiera suponerse una buena fe.

La denuncia queda sin recorrido

La decisión supone el cierre de uno de los episodios que más ruido había generado en los meses previos al proceso electoral de la patronal. La denuncia presentada por De Riva pretendía sostener que había sido objeto de represalias tras perder sus responsabilidades dentro de CEPYME y de la propia CEOE, una tesis que la autoridad competente rechaza expresamente.

La resolución concluye que su salida respondió al procedimiento previsto en los estatutos de las organizaciones empresariales y que fue acordada mediante las correspondientes votaciones en los órganos competentes, descartando así cualquier actuación irregular por parte de la dirección de la CEOE.

Con ello desaparece uno de los principales argumentos utilizados por el entorno crítico con la actual dirección de la patronal para cuestionar la actuación de Garamendi durante los últimos meses.

Garamendi a la reelección sin oposición

El archivo de la denuncia fortalece aún más la posición de Antonio Garamendi de cara a las próximas elecciones en la organización empresarial. Después de meses marcados por las tensiones internas derivadas de la renovación de CEPYME (donde salió victoriosa Ángela de Miguel) y de los enfrentamientos entre distintas sensibilidades de la patronal, el presidente de CEOE llega a la cita electoral sin procedimientos abiertos que cuestionen su actuación.

Fuentes empresariales consideran que la resolución contribuye a cerrar definitivamente una controversia que, a su juicio, buscaba proyectar dudas sobre el liderazgo de Garamendi en plena precampaña electoral. Con la denuncia inadmitida y sin candidatos alternativos con opciones reales de disputarle la presidencia, el actual máximo dirigente de la patronal afronta la reelección con un escenario mucho más favorable y con la organización alineada en torno a su continuidad al frente de la CEOE.