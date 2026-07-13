El mercado del venture capital atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. La escasez de salidas a bolsa y de operaciones corporativas ha provocado un cuello de botella en las desinversiones que mantiene atrapado el capital de numerosos fondos y dificulta el retorno a los inversores.

En este contexto, Acurio Ventures ha decidido apostar precisamente por el segmento que busca aliviar ese problema: el mercado secundario. Con este hito, la firma busca hacer frente a uno de los momentos más complicados para la captación de capital desde principios de siglo.

La gestora ha anunciado el cierre de Acurio Secondaries I FCR, un fondo de 115 millones de euros especializado exclusivamente en operaciones secundarias de fondos de venture capital europeos. El vehículo supera el objetivo inicial de captación de 100 millones y se convierte en el quinto fondo gestionado por la firma, que eleva así sus activos bajo gestión por encima de los 450 millones de euros.

La tesis del nuevo fondo parte de un diagnóstico claro: el principal reto del sector ya no es encontrar buenas compañías, sino generar liquidez. Durante la presentación, los responsables de Acurio insistieron en que el mercado ha cambiado y que los inversores exigen cada vez más capacidad para devolver capital, en un entorno en el que las ventanas tradicionales de salida permanecen prácticamente cerradas.

«Seguimos buscando estrategias creativas y diferenciadas adaptadas a las circunstancias de mercado con el objetivo de seguir generando valor para nuestros inversores y desarrollarnos como una firma de referencia en Europa», explica Ander Michelena, socio fundador de Acurio Ventures.

Oportunidad en la sequía de liquidez

Tras los excesos registrados en 2021 y 2022, el venture capital se enfrenta desde hace varios años a un fuerte descenso de las desinversiones. Según explica la firma, esta situación ha incrementado la presión tanto sobre los gestores como sobre los inversores, que necesitan recuperar capital para seguir financiando nuevos proyectos.

Lejos de ver este escenario únicamente como una dificultad, Acurio considera que abre una oportunidad de inversión. El fondo se centrará en adquirir participaciones en fondos maduros de venture capital europeo, con al menos ocho años de vida, carteras ya consolidadas y perspectivas realistas de desinversión en un plazo de entre dos y tres años.

El objetivo del fondo es obtener un retorno neto de, al menos, dos veces el capital invertido y alcanzar tasas internas de retorno superiores al 25%.

La mitad del capital comprometido

Acurio Secondaries ya ha comprometido alrededor de 45 millones de euros en inversiones. Gracias a los descuentos obtenidos en las operaciones y al comportamiento de la cartera subyacente, el fondo presenta actualmente un valor liquidativo sobre el capital desembolsado (TVPI) de 1,75 veces, lo que, según la firma, permite evitar la conocida curva J habitual en los primeros años de este tipo de vehículos.

El vehículo ha logrado captar capital íntegramente privado. Cerca del 30% procede de inversores institucionales y aproximadamente una cuarta parte corresponde a inversores internacionales. Entre ellos figura uno de los mayores endowments de Estados Unidos como inversor ancla, además de planes de pensiones, más de 35 family offices y grandes patrimonios.

El compromiso económico de los propios socios de la gestora supera los 15 millones de euros, un nivel de alineación con los inversores que Acurio destaca como muy superior al habitual en el sector.

«Lanzar con éxito un nuevo fondo de estas características en un mercado tan difícil para la captación como el actual para el venture capital, y hacerlo además con una base inversora 100% privada, con inversores internacionales e institucionales de prestigio, es un hito y una validación que refuerza la estrategia que venimos desplegando», afirma Diego Recondo, socio de Acurio Ventures.

Con este nuevo vehículo, la firma refuerza una estrategia que combina la inversión directa en startups europeas con la inversión en fondos de venture capital. Actualmente, Acurio gestiona cinco vehículos de inversión y una cartera que supera las 120 startups y una veintena de fondos de capital riesgo en Europa.