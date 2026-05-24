Los aranceles de Trump causaron un gran revuelo en distintos sectores, entre ellos en el de la alimentación. En concreto, en un principio algunos de los sectores más afectados fueron el aceite de oliva y el vino español, ya que EEUU es uno de los principales países a los que se exporta. No obstante, desde el sector del aceite de oliva virgen extra se espera que «el arancel que hay sobre este producto desaparezca en el mes de julio, ya que se han hecho distintas peticiones para eliminar este a varios organismos de España, de la Unión Europea y de Estados Unidos». Además de que el principal motivo para eliminarlo es que los aranceles sirven para la protección de un producto propio de un país y, en este caso, como indican desde Asoliva, «EEUU carece prácticamente de producción propia de aceite de oliva».

Así, Rafael Pico Acevedo, director general de Asoliva, ha explicado a OKDIARIO que han solicitado ya «eliminar este arancel ante la Secretaría de Estado de Comercio de España y ante la DG Trade, que es la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea», así como que «están trabajando con despachos de abogados en Estados Unidos, con senadores y congresistas de ambos partidos, republicanos y demócratas, para conseguir la exención del aceite de oliva de los aranceles». «Esperamos que este trabajo tenga frutos en el transcurso de este verano, tenemos hasta el 24 de julio, que es el periodo hasta el que va a estar en vigor el arancel que tenemos ahora», ha asegurado.

EEUU consumirá en 2030 más aceite de oliva español que España

Estados Unidos es uno de los principales mercados en los que está más centrado ahora el sector del aceite de oliva español. En consecuencia, el aceite de oliva español invertirá 22 millones de euros en promocionarse en EEUU, ya que ve que es un país con gran potencial, al no tener prácticamente producción propia de este producto. De esta forma, se pronostica que EEUU consumirá en 2030 más aceite de oliva español que nuestro país, por lo que superará las 530.000 toneladas anuales. Igualmente, para el 2030 también se espera que EEUU sea el país que más aceite de oliva importe de todo el mundo.

Así, desde Asoliva, la explicación que se da de realizar esta inversión de 22 millones de euros es hacer campañas de promoción en EEUU y, por tanto, no se asocia a pérdidas ni a consecuencias negativas por los aranceles.

El motivo es, como alertan desde Asoliva, que «esta inversión forma parte de un plan estratégico que llevan debatiendo durante los últimos cuatro años. Es decir, antes de que hubiera aranceles».