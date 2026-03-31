Los 6 mejores miradores para admirar el skyline de Madrid

Desde las alturas, Madrid es una ciudad imponente. Más allá de sus monumentos, barrios o su intensa vida cultural, la capital esconde algunos puntos privilegiados desde los que contemplar su skyline, donde conviven tejados, grandes avenidas y rascacielos. Estos son los seis mejores miradores para disfrutar de la capital.

Azotea del Círculo de Bellas Artes: el mirador más emblemático del

centro

Si hay un lugar clásico para contemplar Madrid desde lo alto, ese es la Azotea del Círculo de Bellas Artes. Ubicada en la calle Alcalá, esta terraza ofrece una de las panorámicas más completas del centro de la ciudad.

Desde aquí se pueden observar algunos de los edificios más icónicos del skyline madrileño, como el Edificio Metrópolis, las cúpulas históricas del centro o los tradicionales tejados del casco antiguo. En días despejados, incluso es posible divisar la Sierra de Guadarrama al fondo.

Faro de Moncloa: Madrid a 92 metros de altura

El Faro de Moncloa es uno de los miradores más espectaculares de Madrid. Esta torre, situada en la zona universitaria, permite contemplar la ciudad desde una plataforma acristalada a 92 metros de altura.

El acceso se realiza mediante un ascensor panorámico que conduce a un mirador con vistas de 360 grados. Desde allí se pueden identificar algunos de los grandes iconos de la capital, como el Palacio Real, la Catedral de la Almudena o las Cuatro Torres.

Templo de Debod: el mejor lugar para ver el atardecer en Madrid

El Templo de Debod, situado en el Parque del Oeste, es uno de los miradores más famosos de la capital y uno de los mejores lugares para ver el atardecer.

Desde su explanada se obtiene una de las imágenes más reconocibles de la ciudad: el sol ocultándose tras el Palacio Real y la Catedral de la Almudena, mientras el cielo se tiñe de tonos dorados y anaranjados.

Mirador Madrid (Palacio de Cibeles): vistas privilegiadas de la Gran Vía

En la octava planta del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, se encuentra uno de los miradores más céntricos de la ciudad.

Desde aquí se pueden contemplar la Plaza de Cibeles, el Paseo del Prado y la Gran Vía, tres de los ejes urbanos más importantes de la capital. La ubicación permite identificar fácilmente muchos de los edificios históricos que forman el perfil clásico de Madrid.

Cerro del Tío Pío: las mejores vistas panorámicas de Madrid

Conocido popularmente como el Parque de las Siete Tetas, el Cerro del Tío Pío ofrece una de las panorámicas más abiertas de toda la ciudad.

Situado en el distrito de Vallecas, este parque se eleva sobre siete colinas desde las que se puede contemplar todo el perfil urbano de Madrid, con la Sierra de Guadarrama como telón de fondo. Es especialmente popular al atardecer, cuando el skyline se ilumina y la ciudad ofrece una de sus imágenes más espectaculares.

Azotea del Hotel Riu Plaza España: el mirador más impresionante de la

capital

La Azotea del Hotel Riu Plaza España se ha convertido en uno de los miradores más visitados de Madrid en los últimos años. Ubicada en la planta 27 del edificio España, destaca por su pasarela de cristal suspendida a más de 100 metros de altura.

Desde este punto se pueden contemplar Gran Vía, Plaza de España y gran parte del centro de Madrid, con la sierra visible en el horizonte.