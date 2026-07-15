Las 4 claves económicas de la semana: ¡Atrévete con este test!

La economía cambia constantemente y cada semana surgen noticias que pueden influir en los precios, las empresas, el empleo o nuestras finanzas. En este quiz repasaremos cuatro de los acontecimientos económicos más importantes de la semana, tanto en España como a nivel internacional.

Pon a prueba tus conocimientos respondiendo a las siguientes preguntas. Al finalizar, podrás comprobar cuánto sabes sobre la actualidad económica y entender mejor cómo estos acontecimientos pueden afectar a la economía española y mundial.