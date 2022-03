Real Madrid – Barcelona, el Clásico hoy en directo | Alineaciones, hora y dónde ver el partido

Real Madrid y Barcelona se enfrentan hoy en el partido más esperado de la temporada: el Clásico de LaLiga Santander. Te contamos en directo la última hora, goles, resultado y polémicas del Real Madrid vs Barça que se juega hoy en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid – Barcelona, en directo

El árbitro del Real Madrid – Barcelona

Juan Martínez Munuera será uno de los grandes protagonistas del Clásico de hoy que tendrá lugar en el Santiago Bernabéu. El colegiado del comité valenciano estará asistido en el VAR por Mateu Lahoz. Este será el segundo Clásico que pita Martínez Munuera: ya pitó el de la pasada temporada en el Camp nou que acabó con un resultado de 1-3 a favor de los madridistas.

El Barcelona ya está en Madrid

El autobús del FC Barcelona ya está en Madrid. Cientos de aficionados recibían al equipo en el Paseo de la Castellana de la capital.

¿Desde dónde vas a ver el Clásico hoy?

El Real Madrid – Barcelona es un partidazo que se sigue desde todo el mundo y por eso te dejamos los horarios del Clásico que se juega hoy en el Santiago Bernabéu según la ciudad en la que te encuentres.

🙌⏰ Repasa los horarios de #ElClásico, ¡sabemos que no te lo vas a perder!

🗺️ ¿Dónde lo veréis?

✈️ @emirates pic.twitter.com/75lvpLKCWg — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 20, 2022

¿A qué hora llega el autobús del Real Madrid hoy?

Los aficionados del Real Madrid recibirán a los jugadores del Real Madrid antes del Clásico de Liga Santander hoy contra el FC Barcelona. Se espera que el autobús del Real Madrid llegue al Santiago Bernabéu sobre las 19:30 horas, por lo que los aficionados estarán sobre esa hora en la plaza de Sagrados Corazones, situada en la esquina entre las calles Concha Espina y Padre Damián.

El Santiago Bernabéu ya está preparado

Todo listo en el Santiago Bernabéu para que dé comienzo el Clásico de Liga Santander hoy que enfrenta al Real Madrid y Barcelona. Los alrededores del estadio ya viven ambiente festivo y los aficionados se reúnen para esperar al autobús del equipo.

¿Por qué el Real Madrid juega de negro hoy?

El Real Madrid saldrá hoy al campo del Santiago Bernabéu con una equipación que no es la habitual. Los de Carlo Ancelotti vestirán de negro en el partido de hoy contra el FC Barcelona rompiendo así su tradición de jugar de blanco en los partidos en los que juega como local. El motivo de que el Real Madrid lleve hoy la camiseta negra es la celebración de su 120 aniversario, que se cumplió el pasado día 6 de marzo y por lo que vestirá un diseño especial de Adidas y del japonés Yohji Yamamoto.

Convocatoria del Real Madrid

La principal ausencia en la convocatoria del Real Madrid para el Clásico de Liga Santander contra el FC Barcelona es Karim Benzema, que no se ha podido recuperar a tiempo de la lesión que sufrió el pasado lunes ante el Mallorca. Tampoco estará Mendy, cuyo principal reto es llegar en la mejor forma posible al partido de ida de cuartos de final de la Champions League contra el Chelsea. Esta es la convocatoria del Real Madrid para el partido hoy:

Porteros: Courtois, Lunin y Diego

Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho y Marcelo

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vazquez, Dani Ceballos, Isco y Camavinga

Delanteros: Hazard, Asensio, Jovic, Bale, Vinicius Jr., Rodrygo y Mariano.

El colegiado Martínez Munuera será el encargado de arbitrar el Real Madrid vs Barcelona que se juega hoy en el Santiago Bernabéu. En el VAR estará acompañado por el colegiado Mateu Lahoz, ambos del comité valenciano.

¿A qué hora es el Clásico entre Real Madrid – Barcelona?

El Clásico de Liga Santander que enfrenta al Real Madrid contra el Barcelona se jugará hoy, domingo 20 de marzo, a partir de las 21:00 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

¿Dónde ver el Real Madrid – Barcelona?

El Real Madrid-Barcelona hoy se podrá ver en directo a través del canal de televisión Movistar LaLiga, de Movistar Plus. Pero además, podrás ver online en directo el Clásico de Liga Santander a través de las plataformas de Movistar Plus, Orange, Jazztel y Mitele Plus.

Alineación del Real Madrid hoy

Todavía no conocemos la alineación del Real Madrid en el partido hoy contra el FC Barcelona, pero lo que sí sabemos es que la gran duda será Karim Benzema. El francés no ha podido recuperarse de la lesión que sufrió en el partido ante el Mallorca y la gran incógnita ahora mimo es a quién elegirá Carlo Ancelotti para ocupar su plaza. Los principales candidatos para suplir a Benzema son Mariano y Gareth Bale.

¿Cómo quedaron en la ida del Clásico?

El Clásico de octubre de 2021 que enfrentó al Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou acabó con victoria para los blancos que lograron un 2-1 en el marcador en tierra culé.

La comida de presidentes

El restaurante Zalacaín, situado a tan sólo 2 kilómetros del estadio Santiago Bernabéu, ha sido el escenario escogido para la comida de presidentes antes del Clásico de Liga Santander. Al igual que ocurrió con el PSG, Florentino Pérez ha recibido a Joan Laporta en el restaurante madrileño.

El Clásico vuelve al Santiago Bernabéu

Hace poco más de dos años que no vivimos un Clásico de Liga Santander en el Santiago Bernabéu. El 1 de marzo de 2020 el Real Madrid ganaba al Barcelona por 2-0 en el templo blanco, una fecha en la que todavía nadie auguraba que el mundo del deporte se paralizaría por el coronavirus. Poco más tarde arrancarían las obras del estadio Santiago Bernabéu y el Real Madrid pasaría a jugar como local en el Alfredo di Estéfano de Valdebebas. Los blancos han vuelto a su feudo en este temporada 2021-2022 aún con las obras sin acabar.

Arranca la previa del Clásico entre Real Madrid y Barcelona

¡Buenas tardes! Aquí arranca la retransmisión del Clásico de Liga Santander que enfrentará al Real Madrid-Barcelona hoy en el Santiago Bernabéu. Acompáñanos en esta tarde mágica de fútbol en la que viviremos con pasión este partido que mantendrá pegados al televisor a millones de personas en todo el mundo. Aquí en OKDIARIO te contaremos en directo la última hora del Clásico de Liga Santander: los goles, resultado, polémicas, árbitros y mucho más en vivo online. ¿Te lo vas a perder?