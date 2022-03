Alineación del Real Madrid en el Clásico de Liga Santander contra el Barcelona

Cuando no está Benzema, la gran duda en la alineación del Real Madrid es quién hará del francés. Más si cabe cuando su ausencia es en un partido tan especial como un Clásico. El galo lo intentó, pero no ha podido recuperarse de la lesión que sufrió ante el Mallorca el pasado lunes y, finalmente, no podrá estar frente al Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. La incógnita que tiene ahora Ancelotti es saber qué futbolista ocupa la plaza del francés con dos candidatos principales: Mariano y Bale.

Donde no hay debate es en la portería, donde estará Courtois. En el lateral derecho formará Dani Carvajal, mientras que por la izquierda, con el brazalete de capitán, actuará Nacho. Por último, la pareja de centrales será la compuesta por Militao, que regresa tras haber superado una gripe que le impidió estar en Mallorca, y David Alaba.

En el centro del campo lo normal es que vuelva a jugar la CMK al completo. Casemiro estará en el corte, mientras que la creación del juego madridista correrá a cargo de Modric y Kroos. No obstante, no se puede descartar que Fede Valverde actúe de inicio tras sus grandes actuaciones ante PSG y Mallorca.

El gran debate está en la delantera. Por la derecha actuará Rodrygo, mientras que el costado izquierdo será de Vinicius. Eso sí, sin Benzema, Ancelotti deberá buscar un recambio para el francés. Mariano es el que sustituto natural, aunque Gareth Bale también tiene opciones de partir de inicio. Incluso, el italiano se podría decantar por un cambio de dibujo para jugar con falso nueve, lo que abriría la puerta de la titularidad a jugadores como Asensio, Isco o Hazard. El que parece que no tiene ninguna opción de ser titular es un Luka Jovic, que ha sido adelantado por todos los atacantes madridistas.