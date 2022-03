Ancelotti: «Xavi lo está haciendo muy bien y el Barcelona no está descartado para la Liga»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a Real Madrid y Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos buscan ganar un partido clave en la lucha por la Liga, ya que si suman los tres puntos estarán mucho más cerca del campeonato. El italiano confirmó la ausencia de Benzema.

Seriedad en el campo

“Felicidad en la grada al final del partido sí. La seriedad hay que tenerla en un partido que exige mucho. El equipo está bastante bien, hemos trabajado bien y tenemos confianza”.

Benzema

“Karim y Mendy no pueden jugar mañana y se quedan aquí la próxima semana para trabajar con nosotros”.

Forzar con Benzema

“Arriesgar no. Nunca lo hacemos. En París no lo hicimos. Mañana no puede jugar porque no ha entrenado. Todavía siente molestias. Es una pequeña lesión, pero no le permite entrenarse y jugar”.

Idea de partido

“La misma que contra el PSG. Queremos hacer lo mejor. Será un encuentro con muchas facetas y tiene que ser un encuentro completo. No podemos pensar que con una cosa se va a ganar. Tenemos que defender, presionar bien, jugar bien con el balón, ser verticales, hacer un partido completo”.

Descartar al Barcelona

“Si ganamos mañana tenemos tres puntos más que nos acerca a ganar. Si empatamos tenemos uno más. Y si perdemos no tenemos más. No podemos pensar que el Barcelona está descartado y luchará hasta el final por lo que sea”.

Alternativas a Benzema

“Todo está decidido, pero no te lo digo”.

Xavi

“La identidad del equipo no cambia. El Barcelona tiene su estilo de juego y Xavi lo encarna muy bien. Está en una buena dinámica. Es un equipo completo que juega muy bien”.

Bale

“Es una de las alternativas, pero tenemos a Mariano, Jovic e Isco. Siempre he elegido las opciones que pienso que son mejores para este partido”.

Ganar sin Benzema

“Creo que lo podemos hacer. Benzema es una parte muy importante, finaliza el trabajo del equipo. Sin él tenemos que mantener el trabajo y buscar soluciones sin él”.

Sobrecarga de Benzema

“No me preocupa. Tiene 34 años y puede pasar. Son molestias muy pequeñas, recupera muy pronto y cuando vuelve marca la diferencia. Que no juegue mañana no me preocupa porque tenemos el tiempo para prepararnos bien hasta final de temporada”.

Estilo del Real Madrid

“Tiene que ser un estilo que encarna las características de los jugadores y todos los equipos tienen que pensar en esto. Si tiene jugadores que hacen un futbol de posesión tienes que mantener la pelota, si tienes unos defensas muy buenos hay que sacar el balón desde atrás y si no los tienes puedes meter balones en largo. El fútbol no es un estilo, no es una identidad, me gusta que mis jugadores tengan varias identidades. Aquí lo podemos hacer porque tenemos una plantilla con mucha calidad. Planteamos los partidos para intentar ganarlos”.

Relación con los jugadores

“Estoy feliz. Tengo el respeto de todos. Los jugadores que no juegan sufren más. Mi trabajo es tomar decisiones que afecta al jugador, no a la persona. Aquí todos son muy profesionales”.

Nacho

“Es un jugador muy equilibrado. Sabe cual es su posición en esta plantilla y no pasa nada si juega o no. Siempre lo mantiene. Tiene una profesionalidad muy alta pase lo que pase. Siempre es top”.

Hazard y Bale

“Yo estoy contento. Está claro que jugadores de este nivel quieren más protagonismo. No se lo he dado porque he elegido a otros jugadores. Yo estoy contento. Nunca han fallado en un entrenamiento”.

Clásico en el Bernabéu

“La última vez que fue en el Bernabéu fue una noche inolvidable. Todos tenemos en nuestro corazón esa noche. Queremos repetirla. Daremos lo máximo”.

Carga extra

“Evaluar el futuro de Benzema lo podemos hacer, pero esta temporada ha jugado lo justo. Su ausencia no ha afectado al equipo. Sigue siendo el máximo goleador. Ha tenido lesiones en el periodo justo. Esta lesión llega en el momento justo. Si no se lesionaba iba con Francia, pero se queda aquí y volverá más fresco”.