El Real Madrid activa la operación salida

Modric no seguirá en el Real Madrid, Kepa regresará al Chelsea, Nacho ha decidido no renovar, Mendy, a pesar de su rendimiento, sigue siendo transferible y Ceballos y Lunin también podrían salir este verano si llega una buena oferta que les convenza a ellos y al club blanco. De los que acaban contrato, sólo Kroos y Lucas Vázquez tienen asegurada la renovación.

Tras una semana fantástica, donde los blancos eliminaron a Manchester City y ganaron al Barcelona, la actividad en los despachos del Real Madrid no cesa. Con Mbappé y Endrick atados y Alphonso Davies en camino, la dirección deportiva de Valdebebas centra sus esfuerzos en el capítulo de fichajes en lograr un complicado acuerdo con el Lille por Leny Yoro, el central de 18 años que quiere media Europa.

Mbappé llevará el 10 porque Modric no seguiráhttps://t.co/CIFf9UkI1A — Eduardo Inda (@eduardoinda) April 9, 2024

Pero también trabaja con sigilo y discreción en las bajas. Modric ya sabe que el Real Madrid no le va a ofrecer otro año de renovación y que su leyenda acaba en junio. Pero el croata, que está al borde de los 39 años y no descarta la retirada, no será el único que se baje del trasatlántico madridista este verano.

Kepa, cedido por el Chelsea, regresará al club de Stamford Bridge después de que su rendimiento en el Real Madrid, interrumpido bruscamente por una lesión, haya ido de más a menos hasta acabar perdiendo el puesto con Lunin y el tren de la Eurocopa con España. A pesar de que su actitud y su comportamiento en el vestuario son impecables, 20 millones son demasiados para comprar un portero suplente.

Modric y Kepa no seguirán

Sin Modric y sin Kepa, hay otros tres jugadores que terminan contrato en junio con el Real Madrid: Kroos, Lucas Vázquez y Nacho. Los dos primeros ya tienen asegurada su renovación por otra temporada porque, cada uno en su rol, han demostrado su valía para ser importantes en el Madrid que viene. El alemán sigue siendo el jugador que gobierna el fútbol del equipo de Ancelotti y el canterano mantiene el nivel en los partidos que le concede su entrenador y juega cada minuto como si fuera el último.

El futuro de Nacho ya no es una incógnita. El central tenía una propuesta del Real Madrid para continuar un año más, pero ha decidido poner punto final a una vida vestido de blancos. Las lesiones de gravedad y de Militao primero y de Alaba después deberían haberle concedido más minutos que nunca, pero Ancelotti ha preferido colocar a Tchouaméni de central en los partidos importantes como el del pasado martes ante el Manchester City.

Otro de los jugadores que podría salir del Real Madrid, si él quiere, es Ferland Mendy. La más que probable llegada de Alphonso Davies, prioritario para el club blanco, pone al francés el cartel de transferible. El problema es que a Mendy sólo le resta un año más de contrato y prefiere irse con la carta de libertad en 2025 antes que ser traspasado este verano y perder una suculenta prima de fichaje.

Tampoco tiene garantizada su continuidad Andriy Lunin. El meta ucraniano, que se hizo de forma sorprendente con la meta del Real Madrid tras la lesión de Kepa, también acaba contrato en 2025 y no tiene nada claro si su mejor opción es a de aceptar la oferta de renovación del club blanco. Su rendimiento, a pesar de la cantada del martes ante el City, ha sido notable y se ha puesto en la escena del fútbol europeo porque sigue siendo un portero muy joven.

Lunin tiene una oferta del Manchester United https://t.co/BMqVXuDA7n — okdiario.com (@okdiario) March 22, 2024

Si Lunin no quiere renovar, el Real Madrid estaría dispuesto a escuchar ofertas por el ucraniano. Ha demostrado que puede soportar la presión de la portería del Bernabéu, pero aún está lejos de ser un portero top a nivel mundial, por lo que si la oferta es tentadora y Lunin quiere, el Madrid podría dejarle salir.

Otro de los que apunta a salir, a pesar de tener un contrato de larga duración, es Dani Ceballos. Otra vez una inoportuna lesión le ha vuelto a marcar la temporada, pero esta vez no ha podido revertir la opinión de Ancelotti. El Atlético le quiere.

Además, con futbolistas jóvenes en el centro del campo como Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde y Bellingham, Ceballos tiene por delante un panorama con demasiadas temporadas a la sombra del banquillo. Sigue siendo un futbolista con un gran cartel en la Liga y fuera de España y no le van a faltar ofertas, pero el Real Madrid tampoco lo dejará salir a precio de saldo.