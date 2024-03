Lucas Vázquez tendrá la oferta de renovación encima de la mesa. El Real Madrid ha tomado la decisión de ofrecerle un año más al gallego. Se lo ha ganado tras una temporada en la que ha ido claramente de menos a más. El club entiende que mantener una temporada más al de Curtis es la mejor de las opciones, teniendo en cuenta que no se va a hacer ninguna apuesta económica para reforzar el costado diestro, donde Dani Carvajal sigue siendo el jefe, y no hay una opción clara en las categorías inferiores. Especialmente, en el Castilla, donde Vinicius Tobias no termina de demostrar lo que se esperaba de él.

Lucas se ha ganado esta temporada este reconocimiento del Real Madrid. El gallego ha vuelto a dejar claro que está siempre al servicio de lo que necesite el club blanco. Asume perfectamente su rol, que no es otro que ser el fiel escudero de Dani Carvajal. Cuando el de Leganés no está por lesión, sanción, descanso o, como ha pasado esta temporada, porque tiene que jugar de central, ahí está el gallego para cumplir con creces en el lateral derecho.

Esta temporada suma 1.178 minutos, repartidos en 26 partidos. De hecho, Lucas sólo se ha quedado sin participar en nueve compromisos, ya que el resto de los encuentros en los que no ha jugado ha sido por lesión. Si bien es cierto que el comienzo de la temporada dejó alguna duda sobre su rendimiento, en cuanto empezó a encontrar el ritmo competitivo ha sido un futbolista más que útil para Ancelotti.

El italiano, obviamente, está encantado con Lucas Vázquez. Un jugador con el que sabe que siempre puede contar, que hace vestuario y que siempre lo va a dejar todo en el terreno de juego. En definitiva, un profesional intachable que entiende a la perfección lo que significa defender el escudo del Real Madrid. Como sucede con otros futbolistas como Nacho o Joselu, a Ancelotti nunca le sobran jugadores como el gallego en su plantilla.

Por todo esto, el Real Madrid comenzará en las próximas semanas a abordar las renovaciones de los jugadores que acaban contrato y el plan es ofrecerle a Lucas una ampliación. Esta extensión de contrato sería sólo de una temporada más, tal y como sucede en el conjunto blanco, con todos los jugadores que superan la treintena. Su última ampliación fue en 2021 hasta 2024 y el deseo de la entidad madridista es que siga, como mínimo, una temporada más.

Lucas Vázquez deberá valorar opciones

Por otro lado, a sus 32 años, Lucas Vázquez debe tomar decisiones. El gallego está feliz en Madrid y, sobre todo, en el Real Madrid. Es su casa y siente la camiseta como pocos. No obstante, también es plenamente consciente que temporada tras temporada los minutos se le reducen. Esta temporada, a pesar de que ha participado mucho, está jugando menos. Por lo tanto, tendrá que valorar si lo mejor para la recta final de su carrera es seguir en el estadio Santiago Bernabéu o aceptar una oferta de otro equipo que le permita tener una última aventura lejos de la capital de España y, especialmente, que le dé la opción de firmar un último gran contrato.

Lucas Vázquez tendrá ofertas una vez finalice la temporada. Hacerse con los servicios del gallego libre es una opción para muchos clubes. Obviamente, tendrá la posibilidad de ir a clubes de ligas menores como la MLS o Arabia Saudí, pero en Europa también tiene un buen cartel para seguir compitiendo en la élite.

Las otras renovaciones del Real Madrid

El Real Madrid también tendrá que tomar decisiones con otros jugadores que finalizan contrato a final de temporada, como es el caso de Kroos, Nacho y Modric. Cada uno es diferente. O, por lo menos, uno de ellos es distinto al de los otros dos. El club blanco tiene claro que ofrecerá la renovación a alemán y, tal y como ha asegurado el capitán, la suya ya está encima de la mesa.

La situación de Modric es totalmente diferente. En el Real Madrid no se plantean en estos momentos ofrecerle la ampliación de contrato y, salvo giro inesperado de los acontecimientos, la decisión parece firme. Por lo tanto, el croata no seguirá la temporada que viene en el conjunto blanco.

Otra renovación que también tienen que acometer en el Real Madrid es la de Dani Carvajal. El canterano acaba contrato en 2025 y la idea del club es ampliar su vinculación con el club blanco. Su temporada está siendo espectacular y en las oficinas de la entidad madridista tienen claro que no deben dejar que el de Leganés llegue a la próxima temporada con la opción de ser libre a partir del mes de enero.