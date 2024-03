El lamentable insulto de Openda a Carvajal durante el Real Madrid-Leipzig

Real Madrid y RB Leipzig empataron a uno el pasado miércoles en la vuelta de los octavos de final de la Champions League en un choque que estuvo lleno de piques, como el que protagonizaron Dani Carvajal y Lois Openda durante la segunda mitad en el Santiago Bernabéu.

Durante un lance del juego en el coliseo madridista, Openda cayó al suelo dolorido detrás de la portería de Lunin. En ese momento, Dani Carvajal fue a recriminarle al extremo belga que no fingiese la falta. El futbolista del cuadro alemán reaccionó de mala manera y se encaró con el lateral madridista.

«Te voy a joder hijo de…», le dijo Openda a Carvajal en francés tras encararse con él. Un lamentable insulto que ya se ha hecho viral en redes sociales. Rüdiger logró poner paz en un pique que no llegó a mayores, pero que dejó este insulto que el colegiado no escuchó, y, por lo tanto, no amonestó a Openda ni tampoco lo reflejó en el acta tras el partido.

🗣️ « Je vais t’enc*ler ta p*te de mère ! » Quand Loïs Openda se dispute avec Dani Carvajal. 😡 (🎥 @livescore) pic.twitter.com/C2I5DsVU0W — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 6, 2024

El Real Madrid, en un mal partido del todo el equipo, avanzó a los cuartos de final de la Champions League después de empatar a uno contra el RB Leipzig en el Santiago Bernabéu. Le valió el gol de Brahim en la ida a los de Ancelotti para pasar de ronda, en un partido donde el Bernabéu pitó a los suyos descontentos con el juego madridista.

A pesar del mal juego madridista, Vinicius anotó el primero del partido tras un extraordinario pase al espacio de Jude Bellingham. El brasileño no falló y puso el 1-0 en el Bernabéu. En ese momento, la eliminatoria parecía estar sentenciada. Pero solamente tres minutos después, Orban empató el choque y el Leipzig tenía por delante 20 minutos para buscar la prórroga.

Por muchos momentos, el RB Leipzig fue superior al Real Madrid y metió a los blancos en su área. El cuadro alemán buscó con todo la prórroga y tuvo ocasiones para ello. Un gran Lunin y una férrea defensa de los de Ancelotti en los últimos metros evitaron el gol alemán. Finalmente, y eso es lo importante, el Real Madrid avanzó de ronda y estará en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Nacho hizo autocrítica

El futbolista español Nacho Fernández, defensa del Real Madrid, lamentó este miércoles que él y sus compañeros no hayan «sabido» hacerse «fuertes» cuando estaban 1-0 frente al RB Leipzig en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, un partido que acabó en empate (1-1) y clasificó al equipo merengue para la siguiente ronda.

«Creo que en líneas generales no ha sido un buen partido. Ni desde el inicio ni la segunda parte, incluso poniéndonos por delante en el marcador tampoco hemos sabido hacernos fuertes. Ellos tienen mucho potencial, salen muy rápido a las contras y, como he dicho antes, no ha sido nuestro mejor día», declaró Nacho.

«Pero hay que estar contentos porque está el objetivo cumplido, que era pasar a la siguiente ronda, y a seguir trabajando. Nadie dice que esto iba a ser fácil», añadió el capitán madridista desde el mismo césped del Estadio Santiago Bernabéu.

Pese a la gris imagen del Real Madrid, calificó el desenlace de este encuentro como «objetivo cumplido». «Lógicamente nosotros sabemos que no ha sido nuestro mejor partido de la temporada, pero bueno, hay veces que tienes malos partidos, que ha sido como el caso de hoy. Creo que ellos han estado fenomenal y nosotros no hemos estado bien. Pero bueno, objetivo cumplido, que nos valga para todo lo que viene y hay que estar contentos porque estamos en cuartos de la Champions», insistió.

Cuando las cosas no salen como quieres, pues sí que te toca luchar, te toca pelear. Jugar partidos como el de hoy, que al final también te hacen crecer y aprender; y ya está, a pensar en el siguiente», resumió Nacho antes de analizar el actual estado de ánimo del conjunto blanco.

«La temporada es muy larga, llevamos muchísima carga de partidos. Nadie decía que esto iba a ser fácil, creo que estamos en una posición muy buena. Acabamos de pasar a cuartos de final, en la Liga tenemos un colchón que yo creo que es muy bueno y ya está, que parece que es un drama lo de hoy por el partido que hemos hecho, pero hay que levantar la cabeza y estoy orgulloso porque estamos en la siguiente eliminatoria», concluyó Nacho.