El gesto de Lucas Vázquez con el fichaje de Mbappé que ilusiona al madridismo

Lucas Vázquez no se escapó de la pregunta más formulada a lo largo de los últimos días: ¿será Kylian Mbappé jugador del Real Madrid? El lateral derecho, que marcó un gol y fue anulado con mucha polémica, compareció en zona mixta tras la victoria de su equipo por 1-0 contra el Sevilla y, entre otras cuestiones, también habló del fichaje de la estrella del Paris Saint-Germain.

La sonrisa de Lucas al acabar su respuesta sobre Mbappé es cómplice. «Se habla… escuchamos mucho de lo que sale en prensa. Nosotros no estamos aislados y veremos lo que pasa. Es jugador del PSG», afirmó el gallego, que casi no pudo contener la sonrisa de felicidad al ser preguntado por la llegada de uno de los mejores jugadores del mundo.

Los futbolistas del Real Madrid ya no ocultan el fichaje de Mbappé, que este año por fin será oficial. Después de siete temporadas, el francés no renovará y abandonará el PSG para unirse al club que ha intentado hacerse con sus servicios hasta en cuatro ocasiones. Lucas, al igual que Rodrygo Goes anteriormente en zona mixta, e incluso Aurélien Tchouaméni en sus redes sociales, demostraron con sus declaraciones que esperan con los brazos abiertos a Kylian este verano en Valdebebas.

El lateral tuvo una nueva oportunidad el pasado domingo en el Santiago Bernabéu y no la desaprovechó. Lucas fue titular por el partido de sanción a Dani Carvajal, expulsado en Vallecas, y exprimió al máximo los 90 minutos en el terreno de juego. Además de la acción del gol invalidado, el español estuvo serio en defensa, frenando a Lucas Ocampos y muy participativo en ataque.

Lucas no es el único que habló de Mbappé el pasado domingo

Como decimos, a día de hoy, la pregunta del fichaje de Mbappé está en el aire y es por eso que su todavía entrenador, Luis Enrique, volvió a ser preguntado en rueda de prensa por este asunto. El ex seleccionador de España dio por hecho su marcha en verano y al ser cuestionado por qué le sustituyó cuando su equipo perdía por 0-1 contra el Rennes en el Parque de los Príncipes, su contestación no daba lugar a dudas.

«Tarde o temprano, en algún momento, tenemos que aprender a jugar sin Mbappé», sentenció Luis Enrique. El francés fue cambiado en el minuto 60 por Gonçalo Ramos, que a la postre sería el encargado de empatar, desde el punto de penalti en el minuto 97. Lógicamente, el asturiano fue preguntado por el cambio de Mbappé y no dudó en pronunciarse, dejando claro que el futuro del jugador pasa por otro sitio distinto a la capital de Francia y que deberán acostumbrarse a que no esté.

De hecho, en los últimos encuentros, parece haber aplicado a sus alineaciones este mantra, puesto que desde que se revelara la decisión de no seguir, únicamente ha jugado completo el partido ante la Real Sociedad en Champions League, no jugando ante el Lille y entrando media hora contra el Nantes. Pese a la decisión del jugador y su fichaje por el Real Madrid para la próxima campaña, la afición sigue apoyándole. De hecho, cuando anunciaron las alineaciones por megafonía, se escucharon bastantes aplausos en la grada.