Nacho tiene la decisión tomada: no seguirá en el Real Madrid

Esta vez no habrá marcha atrás. Nacho Fernández ha tomado la decisión de no continuar jugando en el Real Madrid a partir de la próxima temporada. No firmará la oferta de renovación que el club le puso encima de la mesa y comenzará una nueva aventura lejos del club blanco por primera vez en su carrera. El capitán se lo comunicó tanto a la entidad como a Ancelotti hace tres semanas, aunque desde hace tres meses tenía claro que esta iba a ser su última campaña.

Nacho ha tomado esta decisión tras meditarlo mucho. Para el canterano no ha sido fácil llegar a la conclusión de que lo mejor para el final de su carrera es vestir, por primera vez, la camiseta de otro equipo. Su plan es comunicar de manera oficial su adiós en los próximos días, tras el Clásico y antes de que el Real Madrid tenga que jugar la ida de las semifinales de la Champions contra el Barcelona.

Nacho afronta este final de temporada con mucha ilusión y muy motivado. El Real Madrid tiene por delante dos retos muy importantes, como son la Liga y la Champions, y el de Alcalá de Henares quiere ser el capitán que lidere a los suyos hacia un nuevo doblete. Además, de conseguirlos, sería el encargado de levantar ambos títulos, tal y como hizo en Riad al alzar al cielo la Supercopa de España.

Otra ilusión que tiene Nacho es que su último partido como jugador del Real Madrid sea el próximo 1 de junio en la final de la Champions que se celebrará en Wembley. Si los blancos superan al Bayern se meterán en la final de la máxima competición continental y jugará el que será el último encuentro de la temporada. Además, el capitán podría aspirar, junto a Carvajal, Modric y Kroos, a ganar su sexta Copa de Europa, igualando el registro de Paco Gento.

El Real Madrid le dejó decidir

El Real Madrid le ha dejado decidir su futuro con un contrato de renovación encima de la mesa por una temporada más, que ya es mucho. La entidad madridista tenía claro que Nacho debía ser el que tomase la decisión de continuar o no, pero siempre con la tranquilidad de saber que si optaba por jugar una temporada más, no iba a tener problema.

Tal y como aseguró Nacho en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España, podría haber renovado cuando él hubiese querido por el Real Madrid un año más. Siempre supo perfectamente que tenía el contrato encima de la mesa y sólo debía reunirse con el presidente para firmarlo.

En el Real Madrid están encantados con Nacho como capitán del Real Madrid y le ha apoyado en los momentos complicados que ha tenido esta temporada. Especialmente tras lo sucedido con Portu, donde es tan cierto que llegó tardísimo como que todo se magnificó en exceso. En ese momento, cuando lo pasó mal, sintió el apoyo de los suyos, de su club.

Nacho Fernández ha ganado hasta el momento 24 títulos como jugador del Real Madrid. El último, la Supercopa de España, fue muy especial. Y es que, fue el encargado de levantarlo como capitán del conjunto blanco. Por primera vez, fue el principal protagonista de la foto alzando el título. Tras una vida futbolística entregada a la entidad madridista, llegó su día más especial.

No obstante, esta temporada todavía aspira a ganar dos trofeos más. La Liga y la Champions. De conseguir ambos, superaría a Marcelo y Benzema como el jugador con más trofeos en la historia del Real Madrid. El brasileño y el francés se marcharon del club blanco con 25 títulos, por lo que el canterano y Modric alcanzarían los 26.

Nacho ingresó en las categorías inferiores del Real Madrid el 1 de julio de 2007 para formar parte del Alevín A. Desde ese momento, pasó todos los equipos de La Fábrica hasta llegar al Castilla, donde capitaneó al último primer filial madridista que ascendió a Segunda.

De la mano de Mourinho ascendió al primer equipo y con Ancelotti en su primera etapa se empezó a consagrar. Desde ese momento ha demostrado una profesionalidad y una calidad que siempre le han convertido en un jugador capital dentro de la plantilla. Su profesionalidad y su calidad, esa que muchas veces no destaca y se debería hacer más, siempre le ha permitido tener su sitio en el equipo.

No será el quinto One Club Man

Nacho ha cumplido todos los objetivos que se ha propuesto como jugador del Real Madrid, pero lo que no podrá es entrar en el selecto club de los One Club Man. Sólo cuatro jugadores lo han conseguido en la historia blanca. Zárraga, Camacho, Chendo y Sanchís. El canterano podría haber sido el quinto, pero ha tomado la decisión de dar un paso al lado.

MLS o Arabia, prioridades

Nacho lo que tiene claro es que no continuará su carrera en España. De hecho, duda mucho de si hacerlo en Europa, aunque es plenamente consciente de que equipos como el Inter de Milán le pretendieron la temporada pasa y volverán a la carga al ser un jugador libre. No obstante, sus prioridades son ir a la MLS o Araba, siendo el campeonato norteamericano el que más le atrae tanto en lo profesional como en lo personal.

Tal y como contó Eduardo Inda, Nacho Fernández conoce perfectamente las ofertas que le llegaron desde Estados Unidos. «Hay un jugador, que es el capitán Nacho Fernández, que dicen que va a renovar, pero me dicen que está valorando irse a jugar a Estados Unidos. Es una opción que está barajando en estos momentos porque tiene una oferta. Creo que podría acabar cuajando en salida, pese a que es ADN total del Real Madrid y un gran tipo», señaló el directo de OKDIARIO.

La MLS se ha convertido en un escenario más que atractivo. El nivel de la liga ha crecido considerablemente, así como su exposición. Lejos de ofrecer un retiro dorado como antes, se ha convertido en una de las competiciones más importantes y seguidas del mundo, tras la llegada al Inter Miami de estrellas como Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.