Modric da por hecho que no seguirá en el Real Madrid y sopesa la retirada

Con las renovaciones de Kroos, Nacho y Lucas Vázquez ya apalabradas, Luka Modric ya da por hecho que no seguirá en el Real Madrid porque el club blanco no ha hecho ninguna una oferta ni siquiera un acercamiento para hablar con el croata o su entorno sobre su futuro.

Así lo reveló en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Hay un jugador que acabó bastante cabreado porque Ancelotti le dijo que contaría con él y no lo hace. En el último partido, salió unos ocho minutos al campo y acabó enfadado. Hablo de Luka Modric. Ya sabe que el Real Madrid, salvo alguna lesión, no le va a renovar. Tiene ofertas de Arabia Saudí, la misma que el año pasado, también de Estados Unidos. Ni él ni su familia quieren moverse de Madrid y está analizando la retirada. No digo que vaya a ocurrir, pero lo está pensando».

Aunque el Real Madrid no se lo ha comunicado todavía de forma oficial, Luka Modric ya da por sentado que su etapa en el Bernabéu expira a final de esta temporada. Esa suerte de silencio administrativo impuesta por el club blanco lleva a pensar al croata de que su fecha de caducidad en el Madrid es junio de 2024, la misma que marca el fin de su actual contrato renovado la pasada temporada.

Modric sabe que su tiempo en el Real Madrid está a punto de expirar y quiere hacerlo por todo lo alto, no sólo con la opción de un histórico doblete de Liga y Champions como el que ya consiguió con Zidane en el banquillo, sino también con la sensación de ser un jugador importante (que ya no titular) para Ancelotti y para sus compañeros, que ven en el croata un referente tanto futbolístico como personal.

Luka, que cumplirá 39 años en septiembre, no mira su partida de nacimiento, aunque es verdad que estaría pensando seriamente en la retirada si tiene que abandonar el Real Madrid. Se le ha vinculado con algunos equipos, como el Dinamo de Zagreb o, incluso, con Arabia Saudí. Estos meses serán determinantes para tomar su decisión final al ya ir asumiendo que no continuará en el Santiago Bernabéu.

La tentación de Arabia Saudí

Sobre la mesa Luka Modric sigue teniendo una mareante oferta para irse a Arabia Saudí, que ya rechazó el verano pasado. Casi 40 millones netos al año en un contrato de tres años para unirse a los Cristiano Ronaldo, Mané, Benzema, Neymar y compañía en esa impactante colección de cromos a modo de grandes estrellas del fútbol mundial en los últimos días de su carrera. La tentación es enorme pero a Modric nunca le ha movido especialmente el dinero.

En el Real Madrid tenían muy claro que Modric y Kroos no eran un dúo inseparable y que había que tratar cada caso por separado. El alemán, intocable para Ancelotti, está en un momento dulce de su carrera hasta el punto de que ha decidido regresar a la selección para jugar la Eurocopa en su país. Modric ya no es el jugador determinante de hace algunas temporadas, a pesar de que su calidad aún le es útil al Real Madrid en algunos partidos que se atascan ante rivales que acumulan gente atrás.

Cuando se confirme su adiós, Luka Modric pondrá fin a 12 años en el Real Madrid con una impresionante colección de títulos: cinco Champions, tres Ligas, dos Copas, cuatro Supercopas de Europa y otros tantos Mundiales de Clubes, independientemente de lo que el equipo de Ancelotti pueda conquistar de aquí a que termine la competición.

Los números de Modric esta temporada dejan bien a las claras su pérdida de peso específico en el vestuario del Real Madrid. De titularísimo a fondo de armario en las rotaciones de Ancelotti. Luka ha participado en 34 partidos en lo que va de campaña, pero sólo ha disputado 1.625 minutos. Sus titularidades se reducen a partidos cómodos para el equipo blanco, especialmente en el Bernabéu.

Modric ya no es intocable

Frente a los grandes Modric apenas ha jugado. Fue titular en el Metropolitano en la única derrota del Real Madrid esta temporada y Ancelotti le señaló con su cambio al descanso. Nunca ha vuelto ha ser lo mismo la relación entre el técnico y el croata, que se ha cansado de reclamar que él se siente titular y que no quiere ser un jugador comparsa.

Pero para Ancelotti Luka Modric dejó de ser fijo desde comienzos de la campaña. Comenzó la Liga en agosto en el banquillo y de ahí no ha salido, más allá de partidos más o menos cómodos en el Bernabéu. Tiene demasiada competencia en jugadores mucho más jóvenes y vigorosos como Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Bellingham o Brahim, sin contar con el propio Toni Kroos.

Por eso aquellas palabras de Carletto sobre que sería Modric quien decidiría si continuaba o no en el Real Madrid no eran verdad. Si fuera por él, Luka querría retirarse en el Bernabéu, y podría acabar haciéndolo, pero el club blanco cree que es hora de pasar página y despedir como una leyenda a uno de los mejores centrocampistas que jamás hayan vestido la camiseta del equipo madridista.