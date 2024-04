Kepa Arrizabalaga se encuentra en estos momentos de la temporada en un callejón sin salida. No tiene minutos con el Real Madrid tras perder el puesto ante Lunin, la entidad blanca tiene decidido no efectuar la compra sobre él y cuando vuelva a Inglaterra no tiene sitio en el Chelsea de Pochettino. Su salario es alto y a partir de este verano deberá encontrar nuevo equipo. Además, ha perdido el tren de la selección española de cara a la Eurocopa.

La situación actual de Kepa Arrizabalaga no es nada sencilla. Tiene 29 años, está en plena madurez futbolística, y podría afrontar este verano sin equipo. El Real Madrid ya ha decidido no comprarle y en el Chelsea tampoco tiene sitio. Tendrá que buscarse un nuevo club que esté dispuesto a afrontar su alto salario.

Kepa recaló en el Real Madrid a principios de la temporada tras confirmarse la grave lesión que Courtois sufrió en su rodilla justo antes de arrancar el campeonato. Antes, rechazó al Bayern de Múnich para ir a Madrid donde quizás, viendo la situación del cuadro alemán a día de hoy, sería indiscutible y lo estaría jugando todo.

Con el belga lesionado, el portero español llegó a la entidad blanca para ser el portero titular. Y así fue. Carlo Ancelotti confió en él y lo puso de inicio sin dudarlo por delante de Lunin. Fue titular por primera vez en la tercera jornada de Liga contra el Celta el Balaídos. A partir de ahí, y de manera consecutiva, disputó diez jornadas de Liga y tres partidos de la fase de grupos de la Champions League. Y no lo hizo mal. Estuvo correcto.

Una lesión de Kepa activó a Lunin

Posteriormente, cayó lesionado de su aductor y se perdió dos jornadas de Champions y dos de Liga. Estábamos a mitad del mes de noviembre, Lunin empezó a jugar, comenzó a realizar grandes actuaciones bajo palos y sembró la duda en el madridismo, y también en Carlo Ancelotti.

A pesar de ello, Kepa volvió a la portería del Real Madrid, pero ya no era indiscutible. Ancelotti no lo tenía claro. El portero vasco jugó ante el Unión Berlín en Champions y contra el Alavés en Liga antes de cerrar el año. Luego jugó los 90 minutos de la Copa del Rey contra la Arandina y posteriormente disputó los 120 minutos de la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. En aquel partido, Kepa no estuvo bien. Ese fue el punto de inflexión para el cuerpo técnico madridista.

Después de ese partido en Arabia, Kepa solamente ha disputado 90 contra el Almería donde el Real Madrid estuvo a punto de perder en el Santiago Bernabéu. Desde aquel 21 de enero, Kepa no ha vuelto a jugar un solo minuto. Ya han pasado más de dos meses. Y va para largo. Lunin le quitó con autoridad el puesto. Si hubiese vuelto Courtois, Kepa hubiese sido relegado a ser tercero puesto.

Kepa ya no tiene minutos

Con esta situación encima de la mesa, la gran revelación de Lunin y el regreso de Courtois para la temporada que viene, el Real Madrid tiene decidido no comprar a Kepa. No tiene sitio en el club y su salario no permite hacer dicho esfuerzo. No merece la pena, ya que la posición está cubierta en estos momentos.

De esta manera, Kepa tendrá que volver al Chelsea una vez acabe la temporada. En Stamford Bridge también se encontrará la puerta cerrada. El portero vasco tampoco tiene sitio en el cuadro londinense. Por lo tanto, Kepa tendrá que comenzar a buscar club desde este mismo verano. Un verano en el que el guardameta vasco tendría que estar disputando la Eurocopa. Pero eso tampoco pasará.

Kepa era un fijo para Luis de la Fuente. Todo hacía indicar que sería, como mínimo, uno de los tres porteros de la selección española en la Eurocopa de Alemania de este verano. Allí se disputaría el puesto con Unai Simón. Pero una vez perdió el puesto contra Lunin en el Real Madrid, todo cambió. El guardameta vasco también perdió el tren de la selección.

La situación de Kepa, por lo tanto, no es nada fácil. Rechazó marcharse al Bayern de Múnich para cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid, y ese sueño no ha salido como él hubiese deseado. Todo ha salido al revés. Kepa saldrá del club blanco a final de temporada y su nuevo destino es una incógnita en estos momentos. El Chelsea no será. En España lo tiene complicado con su alto salario. Veremos si la puerta que a principios de temporada estaba abierta en Alemania lo sigue estando. El guardameta vasco se encuentra en un callejón sin salida. Tiene varios meses todavía para buscar la mejor salida. O al menos encontrarla para recuperar el nivel que le colocó como uno de los mejores porteros del mundo hace muy poco.