Lunin toma la delantera en el debate

Lunin está ganando el debate de la portería del Real Madrid. No por aplastamiento, pero la realidad es que el ucraniano sí ha tomado cierta ventaja respecto a su competido Kepa. De hecho, salvo sorpresa mayúscula, será el portero de los blancos en el derbi que medirá a los madridistas con el Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Ancelotti no quiso desvelar en la previa quién será el guardameta, pero la lógica dice que por tercer partido consecutivo repetirá bajo palos.

Lunin jugó de titular ante Las Palmas haciendo un gran partido. Poco pudo hacer en el gol de Javi Muñoz, mientras que sostuvo a los blancos en los momentos más complicados del encuentro. Días después, ante el Getafe, dejó la portería a cero, demostró seguridad e hizo una gran parada a Borja Mayoral para evitar el tanto de los azulones.

Lunin está ganando un debate que tenía perdido. Que no existía y que él, aprovechando sus oportunidades y demostrando una profesionalidad incuestionable, se inventó. El ucraniano le está ganando la partida a Kepa y se ha ganado la confianza de Ancelotti y, sobre todo, de Llopis, entrenador de porteros, que desde el primer día que tuvo a ambos a su disposición tuvo claro que su guardameta iba a ser el vasco.

A pesar de este varapalo, Lunin continuó trabajando al máximo en Valdebebas y, cuando le llegó la oportunidad con la lesión de Kepa, no dudó en aprovechar su momento. Cuando Ancelotti volvió a tener a los dos a disponibles ha ido dudando, pero lo que viene por delante serán rotaciones más que dudas. El italiano ya tiene claro que su portero es Lunin y que Kepa jugará, pero tendrá que asumir un papel de actor secundario que no tuvo en el primer tramo de la temporada, cuando era intocable.

Lunin se gana seguir… si quiere

Lunin tiene contrato hasta 2025 y en estos momentos en el Real Madrid tienen claro que debe ser el portero de los blancos la próxima temporada. Siempre que él quiera, claro. El ucraniano se ha ganado continuar en el conjunto blanco y, posiblemente, un premio mayor en forma de renovación, pero también tiene claro que por delante, de momento, va a tener a Courtois.

El deseo del Real Madrid es que la próxima temporada Courtois y Lunin sean los porteros del primer equipo, aunque también son conscientes de que el ucraniano quiere jugar y si el belga vuelve a su nivel lo tendrá muy complicado. En definitiva, cuando acabe la temporada, ambas partes se tendrán que sentar para tomar decisiones, aunque la postura de la entidad es clara.

Kepa no entra en los planes

La intención del Real Madrid hasta hace no tanto era quedarse en propiedad con Joselu Mato y estudiar la situación de Kepa, teniendo el propósito de sentarse a hablar con Chelsea para estudiar una posible compra, siempre que no fuese demasiado cara y si el vasco se bajaba el sueldo. Pero en estos momentos el club blanco no se plantea hacer ningún tipo de operación con el portero, mientras que sí se quedará con el delantero en propiedad.

Desde el Real Madrid veían a Kepa como un portero perfecto para hacer dupla con Courtois la próxima temporada, pero el vasco, una vez más, se ha visto superado por la situación, ha bajado notablemente un rendimiento que siempre dejó alguna duda y ha llevado al club a pasar página y tener claro que no ficharán al internacional.

El futuro de Kepa es incierto, ya que tiene muy pocas opciones de seguir en el Real Madrid, mientras que el Chelsea tampoco cuenta con sus servicios, salvo giro radical de la situación. Por lo tanto, cuando finalice la temporada irá con España a la Eurocopa y deberá buscar un club.

Courtois se centra en el Real Madrid

Courtois sigue trabajando en Valdebebas para recuperarse de la grave lesión que sufrió de rodilla antes de que el Real Madrid se estrenase en Liga contra el Athletic. Se recuperará antes de que finalice la temporada, aunque nadie va a tener prisa con su regreso y el objetivo es que se recupere al cien por cien.

No obstante, su futuro pasa por centrarse en el Real Madrid. Como contó OKDIARIO, Courtois tiene decidido no volver a jugar con Bélgica. Ya ha renunciado a la Eurocopa, ya que no le dará tiempo a tener ritmo competitivo antes de la cita de Alemania y después tratará de disfrutar de los últimos años de su carrera defendiendo exclusivamente la portería del conjunto blanco.