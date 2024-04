Nacho escucha las ofertas, pero su prioridad es seguir un año más en el Real Madrid

Nacho Fernández le ha comunicado al Real Madrid de manera oficiosa, que no oficial, su intención de continuar vistiendo de blanco una temporada más. El capitán le ha hecho saber al club de su vida que si quiere, tal y como parece tras comunicarle hace varios meses que iba a tener una oferta de renovación encima de la mesa, por su parte no habría problema para ampliar el contrato que acaba el próximo 30 de junio una temporada más.

Nacho tiene entre sus planes seguir un año más capitaneando al Real Madrid, club al que ingresó en 2001 para pasar a formar parte del Alevín B. Liderar a un equipo que apunta a ser el mejor del planeta con la llegada de Kylian Mbappé es un caramelo demasiado goloso que el canterano no quiere dejar de experimentar. Además, entre su objetivo, tras haberlo ganado absolutamente todo, está intentar sumar a su palmarés la sexta Champions, para igualar a Paco Gento o, si los de Ancelotti la conquistasen esta temporada, intentar, junto a otros compañeros como Carvajal o Kroos, convertirse en los futbolistas con más entorchados del Viejo Continente.

Nacho sabe que la temporada que viene su protagonismo será diferente al de esta temporada, donde las graves lesiones de rodilla de Militao, primero, y Alaba, después, le han abierto de para en par las puertas de la titularidad. El próximo curso, si no pasa nada, tendrá menos peso dentro del once titular, pero tras tantos años en la entidad madridista sabe perfectamente que en el Real Madrid se juegan tantos partidos que hay espacio para todos. Esta temporada superará los 40 encuentros disputados.

Por ello, Nacho le ha dicho al Real Madrid que cuenten con él para la próxima temporada y el club, que sabe que su rol real no es el que está teniendo este curso, dejará decidir su futuro a un jugador que lleva toda la vida vistiendo de blanco.

Las ofertas de Estados Unidos

No obstante, al mismo tiempo, tal y como contó Eduardo Inda, Nacho Fernández conoce perfectamente las ofertas que le llegaron desde Estados Unidos. «Hay un jugador, que es el capitán Nacho Fernández, que dicen que va a renovar, pero me dicen que está valorando irse a jugar a Estados Unidos. Es una opción que está barajando en estos momentos porque tiene una oferta. Creo que podría acabar cuajando en salida, pese a que es ADN total del Real Madrid y un gran tipo», señaló el directo de OKDIARIO.

Nacho Fernández tuvo muchas dudas en el pasado sobre si seguir vistiendo la elástica madridista era la mejor opción. Finalmente, optó por aceptar la renovación y ser primer capitán del Real Madrid. Ahora, la vuelve a repetirse la historia, puesto que ofertas encima de la mesa no le faltan, pero el jugador está mucho más tranquilo porque sabe que tiene encima de la mesa la posibilidad de seguir. «A diferencia de la temporada pasada, este año me lo he tomado de otra manera. Estoy disfrutando cada partido sin pensar en el futuro», ha asegurado el complutense en varias ocasiones esta temporada.

Y es que, Nacho tiene el futuro asegurado para jugar sus últimos años, ya sea en el Real Madrid o vistiendo, por primera vez, otra camiseta. El central cuenta con propuestas que llegan desde Estados Unidos y que son más que tentadoras. La MLS se ha convertido en un escenario más que atractivo. El nivel de la liga ha crecido considerablemente, así como su exposición. Lejos de ofrecer un retiro dorado como antes, se ha convertido en una de las competiciones más importantes y seguidas del mundo, tras la llegada al Inter Miami de estrellas como Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

El quinto ‘One Club Man’

Nacho cumplió un sueño levantando en Riad su primer título como capitán del Real Madrid. Antes cumplió otros muchos, como ganar cinco Champions. Pero por delante tiene un reto tan bonito como selecto. El defensa podría convertirse en el quinto One Club Man de la entidad madridista. Sólo cuatro jugadores lo han conseguido en la historia blanca. Zárraga, Camacho, Chendo y Sanchís. El canterano puede ser el siguiente. De hecho, si él quiere lo será.