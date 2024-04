A medida que se acerca la fecha en la que Kylian Mbappé aterrizará en la capital de España para iniciar su aventura con el Real Madrid, se van conociendo distintos puntos de vista por parte de muchas leyendas del mundo del fútbol. El último en pronunciarse ha sido Robert Pirés, que no está del todo convencido de que esto vaya a pasar y que incluso ve a Mbappé rechazando al club blanco.

Sin embargo, como bien adelantó en exclusiva el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, Mbappé ya está fichado y será jugador del Real Madrid a partir de la temporada que viene. Aun así, Pirés, que también sabe lo que es ganar un Mundial con Francia, no da por hecho que esto vaya a suceder, pues no sería la primera vez que el futbolista renueva con el Paris Saint-Germain, diciendo ‘no’ al rey de Europa.

«Lo siento Kylian, no fuiste el primero en decirle que no al Real Madrid. No sé qué decisión tomará, pero yo rechacé al Real porque tenía otras dos opciones. Seguro que si no tengo al Arsenal y a la Juventus me hubiera ido directo al Real. Eso es seguro», afirmó Pirés poniéndose a él mismo como ejemplo.

Además, confesó con qué camiseta le gustaría verle: «Me gustaría verlo en Liverpool. Es un gran club, una familia, con buena estructura, sin presiones y una afición tranquila. Y creo que una pareja formada por Mbappé y Mohamed Salah puede ser bastante explosiva. Creo que es capaz de rechazar al Real Madrid».

Pirés ya aconsejó a Mbappé en 2017

Pero ni una cosa ni la otra, ya que lo más probable es que el egipcio abandone el Liverpool después de rechazar una multimillonaria oferta de Arabia Saudí, algo a que este año sí que podría aceptar. Por su parte, Mbappé pondrá fin a su etapa en el PSG después de siete temporadas y se marchará a Valdebebas para cumplir su sueño de niño y convertirse en un delantero de época.

Bien es cierto que esta no es la primera vez que Pirés recomienda a Mbappé no fichar por el Real Madrid. Ya en 2017, antes de que fichase por el PSG procedente del Mónaco, le dio el siguiente consejo a Kylian: «Mbappé es un chaval de 18 años. Creo que tiene que quedarse un año más en el Mónaco. No necesita irse, por ejemplo, al Real Madrid, que es uno de los mejores clubes del mundo, pero tiene mucha presión. El Mónaco es perfecto para él».

Siete años después, todo esto ya es pasado y el presente o el futuro a corto plazo es ver a Mbappé vestido de blanco. Su futuro y la decisión quedarán resueltos antes de la Eurocopa de Alemania, donde espera conseguir su segundo gran título con la selección francesa. «Las personas estarán al corriente. Llegaré a la próxima Eurocopa con la conciencia tranquila y con la certeza de poder hacer grandes cosas», aseguró.

Su futuro estará resuelto para la Eurocopa

«De momento no hay nada que anunciar, aunque para la Eurocopa creo que mi futuro estará resuelto», explicó en una rueda de prensa durante la última concentración de Francia. La situación en su club y con su entrenador, Luis Enrique, se viene recrudeciendo a medida que avanzan las jornadas, y el último partido es una prueba del descontento del galo con las decisiones de su técnico, que continuamente le manda al banquillo desde que se filtró su deseo de abandonar la entidad parisina.