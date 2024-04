El entorno de Mbappé estalla contra Luis Enrique: «Es una falta de respeto»

El cambio de Kylian Mbappé ante el Olympique de Marsella sigue trayendo cola en el seno del Paris Saint Germain y con Luis Enrique en el ojo del huracán. En el entorno del delantero francés no ha sentado nada bien este último movimiento del entrenador asturiano, calificándolo como una nueva «falta de respeto» hacia el futbolista, ya que tildaron su decisión como una «desconsideración» por parte del español hacia la estrella parisina.

El enigmático mensajes de Mbappé en las redes fue sólo la primera gota de un vaso que parece desbordarse a pocos meses del fin de la etapa del delantero en el PSG. Pese a estar con un jugador menos desde el minuto 40, los parisinos lograron tumbar al Marsella por 0-2 con los goles de Vitor Ferreira y Gonçalo Ramos. Pero el cambio de Mbappé llegó pasada la media hora, ya con el 0-1 en el marcador, pero aún con mucho tiempo por delante. Ramos, el autor del 0-2, sería el que le sustituiría.

No gustó nada el cambio a Mbappé, que se fue directo a los vestuarios tras ser sustituido pese a que quedaba aún alrededor de media hora para que finalizara el encuentro, con todo por decidir, en un partido de esos tildado como importante. No impidió esto que Luis Enrique continuara con la tónica habitual en los últimos partidos, donde ha ido sustituyendo al francés en casi todos los encuentros desde que se conoció con mayor exactitud su decisión de dejar el club.

Desde ese momento la relación entre Luis Enrique y Mbappé es más tensa que nunca. El asturiano, con su acidez habitual, ha ido colmando la paciencia no sólo con gestos como estas sustituciones –sólo ha jugado un partido completo de los últimos siete–, sino también por sus declaraciones y esas alusiones a que está preparando a su equipo, al resto de jugadores, ante la inminente marcha de la estrella francesa.

Pero este último gesto ha irritado especialmente a Mbappé y todo su círculo más cercano. El francés ya compartió esa imagen en sus redes, sin ningún texto pero que hablaba por sí sola, una fotografía del momento de la sustitución, con el brazalete de capitán en la mano y algo cabizbajo. No es la forma soñada de ningún jugador para abandonar el club donde más tiempo ha jugado…

Y es que a través L’Equipe, el entorno del futbolista se ha encargado de mostrar su descontento con las decisiones que está tomando Luis Enrique. Sobre esta última en concreto, consideran que el asturiano está teniendo un alto grado de «desconsideración» ante Mbappé, tildándolo también como una grave «falta de respeto», hartos de los continuos cambios que ha ido realizando.

Cabe destacar que, cuando explotó la bomba de la marcha de Mbappé al Real Madrid, llegaron los primeros cambios del jugador, a principios de marzo. Fue entonces cuando el francés, molesto por la sustitución repentina, decidió hablar con Luis Enrique y éste le reconoció que estaba motivado pensando en dosificarle en Ligue 1 de cara a partidos importantes, algo que al parecer el francés aceptó hasta que explotó este pasado fin de semana…

Luis Enrique, sobre su relación con Mbappé

«Pero ahora lo vivo con tranquilidad, hago mi trabajo lo mejor que puedo, estoy encantado con todos mis jugadores. Mbappé se ha comportado siempre de una manera espectacular», confesó Luis Enrique en la rueda de prensa previa al duelo de Copa de Francia que disputa este miércoles el PSG, hablando sobre Kylian: «Es un juego, acepto los errores en el juego. No me afecta lo más mínimo lo que digan, no me entero, no lo escucho ni lo leo y a partir de aquí intento dar mi mejor versión».

Cuestionado por el fin de la etapa de Mbappé, Luis Enrique comentó que le «encantaría que acabara bien, para él y para todos» y que están «todos en el mismo barco y queremos llegar a puerto, es mi objetivo personal y profesional».