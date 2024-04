Luis Enrique alza la voz con Mbappé: «Tengo 53 años, una parte de mi cuerpo está pelada»

Luis Enrique compareció este martes en rueda de prensa en la previa del choque entre el PSG y el Rennes en las semifinales de la Copa de Francia. Luis Enrique, a una semana del duelo de cuartos de final de Champions League ante el Barcelona, volvió a dar vueltas en torno a la situación con Kylian Mbappé, la gestión del caso y su inminente marcha al Real Madrid. También repasó lo que puede dar de sí la eliminatoria ante los culés de dentro en una semana.

«Lo curioso es que de una mentira, de una noticia que es una mentira, todo lo que pasa luego en el mundo del fútbol, del periodismo, parte del periodismo… Alguien se inventó un insulto y a partir de ahí ya hay especulaciones de todo tipo», hacía referencia Luis Enrique sobre la última polémica entre Kylian Mbappé y él.

Y siguió sobre este asunto Luis Enrique: «Especialmente después de los partidos suelo estar bastante cansado. Pero ahora lo vivo con tranquilidad, hago mi trabajo lo mejor que puedo, estoy encantado con todos mis jugadores. Mbappé se ha comportado siempre de una manera espectacular. Es un juego, acepto los errores en el juego. No me afecta lo más mínimo lo que digan, no me entero, no lo escucho ni lo leo y a partir de aquí intento dar mi mejor versión».

Sobre el fin de la etapa de Mbappé en el PSG, Luis Enrique expresaba que le «encantaría que acabara bien, para él y para todos» y que están «todos en el mismo barco y queremos llegar a puerto, es mi objetivo personal y profesional». Ante tanta pregunta sobre Mbappé, cuestionado por la también polémica en torno a sus cambios, el asturiano zanjaba: «Te iba a contestar, pero quizás iba a ser soez. Yo tengo 53 años y una parte de mi cuerpo está pelada».

Luis Enrique habla sobre Kylian Mbappé

«Este es el trabajo que intento hacer. El grupo está por encima de todas las individualidades», decía Luis Enrique sobre la gestión del grupo: «Estoy dando confianza y minutos a la mayoría. Estoy convencido de que 20 jugadores son mejor que 11. Hay que intentar llegar a final de temporada vivos en todas las competiciones y que los jugadores estén metidos».

Pese a tener por delante dos partidos aún, el primero de semifinales de Copa de Francia ante el Rennes y el segundo de Ligue 1 ante el Clermont Foot, Luis Enrique fue muy cuestionado por el Barcelona: «Podría ser un partido parecido en la vuelta. Nosotros estamos preparados desde el inicio de temporada para jugar partidos grandes. Lo hicimos en la fase de grupos de la Champions y lo hicimos el otro día en Marsella».

«Depende del tiempo de descanso. Nosotros tenemos competición y no sé que es mejor. Es mi manera de preparar, pero no lo puedo controlar. Yo tengo que centrarme en lo que puedo controlar. Siempre es mejor escuchar cosas buenas, siempre es más agradable», decía también en alusión al partido ante el Barcelona, donde espera tener al máximo de jugadores disponibles: «No nos gusta correr riesgos. Es muy tentador tener a jugadores importantes como Marquinhos. Nuno Mendes, Marquinhos y Skriniar están en condiciones».