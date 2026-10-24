Las casas de apuestas no creen en el Real Madrid para el Clásico

A horas de jugarse el Clásico, la expectación por saber el resultado es total. Barcelona y Real Madrid disputarán este domingo el partido más visto del mundo. Millones de personas verán lo que ocurre en el Camp Nou. Un duelo cargado de morbo en el que todas las preguntas están puestas en cuál será el desenlace. Aunque la historia ha demostrado que nunca se puede dar nada por hecho, en las casas de apuestas se ha dictado unanimidad.

La realidad es que el Barcelona llega en mejor estado de forma, avalado por la racha imbatible de nueve victorias en nueve partidos. Tan solo ha perdido un partido esta temporada, este mismo martes ante el PSG en Champions. Pero los 39 goles a favor y 9 en contra de Liga hacen que los de Hansi Flick partan como favoritos según las cuotas con 1,52 euros por cada euro apostado. Y la posibilidad de que el Real Madrid pueda sumar puntos la colocan como más improbable.

Los de José Mourinho vienen de una imagen positiva después de golar al Sevilla y Leipzig con un Diomande excelso. Vinicius no jugará por sanción y la necesidad de recortar puntos hace que el conjunto blanco se vea forzado a arriesgar más en el Clásico. Que gane el Real Madrid el Clásico se paga a 5,85 euros por cada euro apostado, y la posibilidad del empate a 3,25 euros.

Respecto al resultado exacto, las casas de apuestas repiten dos resultados y ambos son a favor del Barcelona. Las cuotas favoritas son el 2-1 y el 3-1 con 11 y 12 euros de cuota. Que haya, por ejemplo, más de 2,5 goles en el partido se paga a 5,25 euros, y para los más alocados está la posibilidad de que haya menos de 1,5 con 12 euros. Aunque los últimos resultados no hacen pensar que no haya goles en el Camp Nou.

En los goleadores del partido, el favorito a marcar en cualquier momento es Raphinha. Aunque venga de lesión, el brasileño tiene una cuota de 1,93 euros por cada euro apostado. Le siguen Lamine Yamal y Mbappé con 2 euros y luego ya Gabriel Jesús y Adeyemi con 2,10 y 2,50 euros. Una muy interesante es que un gol de Diomande es pagado a 3,75 euros, algo a tener en cuenta después de la racha que suma en los últimos partidos habiendo marcado dos en los dos últimos partidos. Esta y muchas combinaciones más de que el Clásico es todo un polvorín en el que todo puede ocurrir.