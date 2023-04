Obligado por la victoria del Madrid ante el Almería, el Atlético juega esta noche en Valladolid (21.00 horas, Nuevo Zorrilla) con el turbo puesto para no ceder en la lucha por el segundo puesto y para dar caza a los blancos. Simeone nunca ha perdido en Pucela, un estadio que recuerda con cariño porque ahí ganó su segunda Liga como técnico rojiblanco, pero va a encontrarse con un enemigo que, de la mano de Pezzolano, ha experimentado una notable reacción.

¡Con ganas de cerrar una semana muy especial con otra victoria! 💪

¡Este domingo nos vemos en Valladolid, atléticos! 😘 pic.twitter.com/BpgDBTJtNG — Atlético de Madrid (@Atleti) April 29, 2023

El Atlético cierra la semana de su 120 aniversario con un aspecto prácticamente idéntico al que mostró ante el Mallorca el pasado miércoles. La única novedad es el esperado regreso de Memphis Depay, que no será titular, pero que sí le dará más alternativas a Simeone. Siguen fuera de combate Llorente, Savic…y Oblak, que aún no se ha recuperado de sus problemas cervicales. El croata Grbic volverá a situarse bajo los palos y, por delante de él, los mismos jugadores que le remontaron un 0-1 adverso al equipo de Aguirre para acabar imponiéndose 0-1.

Existe bastante euforia en las filas rojiblancas pese a la derrota en el Camp Nou, pero uno de los aspectos que más atemorizan al vestuario ante el choque de hoy en Valladolid no es el adversario, al que por supuesto respeta al máximo, sino el árbitro del partido. El Atlético vuelve a encontrarse de frente, quizás por última vez, con el valenciano Mateu Lahoz, con el que lleva cinco partidos consecutivos sin ganar y que en su último enfrentamiento ante el Getafe no sólo dejó sin señalar un claro penalti sobre Morata, sino que no tuvo reparos en pitar otro contra el Atlético en los últimos minutos por una mano idéntica a la de Busquets en el Camp Nou. Mateu estará auxiliado en el VAR por Estrada Fernández y tampoco tiene el Valladolid motivos para lanzar las campañas al vuelo: con el valenciano suma ya cuatro derrotas consecutivas.

Alineaciones probables:

Valladolid: Masip, Iván Fresneda, Joaquín, Javi Sánchez, Escudero, Hongla, Kike Pérez, Plata, Monchu, Óscar Plano y Cyle Larín.

Atlético: Grbic, Nahuel Molina, Witsel, Giménez, Hermoso, Carrasco, De Paul, Koke, Lemar, Griezmann y Morata.

Árbitros: Mateu Lahoz (campo) y Estrada Fernández (VAR).

Estadio: Nuevo Zorilla (21.00 horas.)