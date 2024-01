Wanda Nara y Mauro Icardi son noticia estos días porque se cumplen diez años desde que empezaran su relación. La influencer y el futbolista han terminado formando una familia y siguen juntos pese a las numerosas idas y venidas del matrimonio, que atraviesa un momento dulce. Ahora, la hermana del futbolista, Ivana Icardi, ha sorprendido a todos en GH Dúo al hablar de la relación de Mauro con la empresaria.

Y es que en el pasado la televisiva había cargado contra el ariete y su pareja, pero ahora su discurso es muy diferente. Varios concursantes (entre los que se encontraba la argentina) estatab comentado el asunto de los inicios de Wanda Nara e Icardi, que era amigo y compañero de Maxi López, ex marido de la influencer. «Si tú eres mi compañero de equipo y yo te meto en mi casa y tú te trincas a mi parienta, pisha…», comentaba Manuel. «La parienta es la que tiene que tener…», saltó rápidamente Ivana en defensa de Mauro, a pesar de que ni siquiera se hablan según ella dice.

Ivana ha querido insistir en que el tiempo ha demostrado que lo suyo es amor verdadero: «Llevan once años ya. Al final no fue un calentón, ¿sabes? Es su mujer, se casaron en el 2014 y tuvieron dos niñas y siguen juntos», les contaba la ex concursante de Supervivientes a sus compañeros en GH Dúo, uno más de los realities en los que ha participado en nuestro país.

Hace unos meses hablaba así

En abril del año 2022, Ivana Icardi explicaba lo difícil que era para ella ser autónoma, buscar una vivienda y dar una buena vida a su hija. La influencer se mostraba preocupada por no tener los suficientes ahorros para poder garantizarle un buen futuro a la pequeña y estallaba contra su hermano Mauro Icardi, delantero del PSG por aquel entonces, por no preocuparse ni por ella ni por su sobrina. «Mi hermano, el millonario, no se ha preocupado”, empezaba diciendo.

«Si mi hermano, por estar bien con su mujer, prefiere no hablarme a mí, pues está en todo su derecho. Es su vida, con ella duerme y con ella viva. Yo no el voy a hacer elegir», llegó a decir la influencer antes sobre su relación con Mauro y Wanda Nara, a la que también critica de paso. Llevan varios años distanciados, pero cuesta creer que Icardi, que gana varios millones de euros al año, no se haya dirigido a su hermana Ivana para ayudarla con sus problemas económicos.

Una Ivana que hablaba claro de su situación en Mtmad: «No sabría decir si lo que he gastado es mucho más de lo que tengo ahora mismo. Ahora mismo vivo de las redes y sé que esto no va a ser para siempre, ya que están siempre renovándose y llega gente nueva». «Cualquier cosa que sea bonita me la compro. Tengo tanta ropa que muchas veces tengo que venderla porque no me entra en el armario», comentaba respecto a sus principales gastos, asegurando que va a dejar de comprar tanta ropa porque «no me hace tanta falta».