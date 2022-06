Rins se harta y carga contra los comisarios: «No tienen nivel para estar en MotoGP»

Álex Rins no se mordió la lengua tras volver a ser víctima de Nakagami y que los comisarios no sancionaran al japonés. El piloto de Suzuki se mostró muy enfadado con lo sucedido y cargó contra Dirección de Carrera, el Panel de Comisarios y Freddie Spencer, que lidera a estos últimos. Nakagami derribó a Rins y a Pecco Bagnaia en la primera curva y Dirección de Carrera lo calificó como un «lance de carrera».

Comisarios

«Lo que es inaceptable e inadmisible es tener los comisarios que tenemos, y quizá la Dirección de Carrera, Mike Webb (director de carrera) está ahí con los comisarios. Que no haya ninguna decisión tras esta acción es muy fuerte. Porque dejando de lado el incidente de Mugello, que puede haber muchos puntos de vista, es inaceptable que hagan lo que hacen. Desde luego que voy a hacer presión y hablar con Carmelo (Ezpeleta, CEO de Dorna) porque esto se ha hablado en la Comisión de Seguridad, este pasado viernes hablamos del incidente de Mugello entre Nakagami y yo, y después se habló de experiencias de otros pilotos y es inaceptable».

«Primero de todo espero que Nakagami esté muy bien. Está muy mal lo que ha hecho, cruzar la pista, frenar tan tarde, llevarse por delante a dos pilotos, pero espero que esté bien. Por lo que se ha podido ver en las imágenes, ha tirado a Pecco con su cabeza. Aunque lo que es inaceptable e inadmisible es tener a los ‘stewards’ (comisarios) que tenemos. Y quizás la Dirección de Carrera, porque Mike Webb está ahí con los stewards. Que no haya ninguna acción futura sobre el incidente es muy fuerte… Es muy fuerte porque, dejando de lado el incidente de Mugello, sobre el que hay muchos puntos de vista, gente que cree que fue Taka el que me tiró, gente que puede ver que fue mi culpa por no apartarme, es inaceptable que hagan lo que hacen. Desde luego que voy a hacer presión, voy a hablar con Carmelo (Ezpeleta). Esto se ha hablado en la ‘Safety commission’. En la de este viernes, en Montmeló, estuvimos hablando del incidente de Mugello, y después se continuó hablando de experiencias que habían tenido otros pilotos con los ‘stewards’ en el pasado… De cosas. Y es inaceptable».

¿En qué se han basado para no hacer nada?

«Pues no lo sé. No sé en qué se habrán basado. Livio Suppo ha ido a hablar con ellos… Lo que han demostrado es que no tienen nivel para estar en el campeonato de MotoGP. Hasta que no pase algo gordo no va a pasar nada. Hoy a mí me han dejado sin opciones para el campeonato, y a Pecco también, se han cargado este campeonato para él. Lo hecho, hecho está, y a ver qué pasa en las siguientes carreras».

¿Cómo está de la mano?

«Me he hecho una radiografía en el hospital del circuito y parece que tengo una pequeña fractura. Ahora voy a ir a la Dexeus para revisarla, pero no tengo ningún movimiento hacia arriba y hacia abajo… Veremos qué pasa. Ya te digo que no me parece normal la decisión que han tomado. Como he dicho antes, hay dos cosas: hay pilotos muy agresivos en pista, pero si los que están arriba, los que controlan, no hacen nada al respecto, no hay nada que hacer».

¿Quién debería de estar en ese panel de comisarios?

«Ha demostrado que es demasiado viejo para estar ahí (en relación a Freddie Spencer) . Alguien más joven, no sé, que haya competido en esta nueva era, alguien que se haya retirado hace poco. No lo sé. Pero os pregunto a vosotros: ¿qué experiencia tienen?»