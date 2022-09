Ya se conoce el calendario de MotoGP 2023 y viene cargado de novedades. Como ya se anunció, el campeonato comenzará el 26 de marzo con el Gran Premio de Portugal y terminará el 26 de noviembre en Valencia en la temporada más larga de la historia del Mundial de MotoGP. Kazajistán e India son las dos grandes novedades, aunque están pendientes de homologación, mientras que Aragón se cae.

En 2023 comienza la rotación de los grandes premios de la Península Ibérica y Aragón es el primer damnificado. El certamen contará con un total de 21 carreras, las mismas que estaban previstas para este año si no hubiese caído Finlandia. No obstante, el calendario de MotoGP viene cargado de dobletes y tripletes sin casi descanso. De hecho, el primer doblete llega nada más empezar con Portugal y Argentina y habrá otro unas semanas después con Cataluña y San Marino.

It's here! The Provisional 2023 @MotoGP Calendar 🗓 pic.twitter.com/WwByJ027Ki

— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) September 30, 2022