Vinicius se salva de la quema: fue el mejor del Madrid contra el CSKA

Vinicius volvió a ser titular con el Real Madrid y tuvo una muy buena primera parte, olvidada después por el hundimiento general del Real Madrid

El duelo ante el CSKA se sabía de antemano que carecía de toda emoción y, con el resultado final (0-3), el Real Madrid confirmó que este partido no lo tenía entre sus objetivos. La sonrojante goleada sufrida ante el equipo ruso dejó tocado al club blanco, que sin embargo pasa como primero de grupo.

De lo poco aceptable que tuvo el Real Madrid en este duelo estuvo otra vez Vinicius, de los pocos (o prácticamente el único) de los suplentes que cada vez que le dan minutos intenta demostrar que puede ir a más.

Vinicius, al salir de inicio ante el CSKA de Moscú, se convirtió en el tercer jugador más joven en ser titular con el Real Madrid en la Champions. Con 18 años y 152 días, el brasileño solo es superado por Iker Casillas y Raúl González Blanco, por lo que sí es el jugador no español en ser titular en Champions con el Madrid a la edad más joven.

Las filigranas de Vinicius

El partido no tuvo ninguna atracción, con una pobre entrada en el Bernabéu y un ambiente frío, pero Vinicius no entendió de encuentros de ‘entrenamiento’. La perla brasileña fue de lo poco destacable de este Real Madrid y lo fue principalmente por sus ganas de demostrar que tiene nivel y que puede ser un jugador de época.

Activo desde el primer minuto de encuentro, Vinicius se quedó sin gol pero no fue por no intentarlo. Jugando por banda izquierda, con Marcelo cubriéndole las espaldas, el de Río de Janeiro se gustó en varias jugadas y creó el único peligro que tuvo el Real Madrid en la primera parte. Con esos dos jugadores por banda izquierda, al completo brasileña, no se podía esperar otra cosa.

Varios regates, alguna que otra asistencia, un disparo peligroso que bloqueó la rocosa defensa rusa… Vinicius lo intentó de todas las formas, aunque lo que mejor le puede representar es que cada vez que aparecía en el juego, tuviera el balón o no en los píes, siempre daba sensación de peligro. Y eso en un futbolista ya es tener mucho ganado.

Él único que mordió arriba

Además, Vinicius se gustó por minutos con alguna exquisitez en forma de tacón. Y sus filigranas fueron útiles, porque lejos de hacer jugadas bonitas que no tienen ninguna relevancia, las de Vinicius sí acabaron en ocasiones. Especialmente precioso y útil fue un taconazo de primeras a Marco Asensio, con el que se asoció muy bien, que acabó en una ocasión muy clara del mallorquín. Minutos antes ya había hecho otro taconazo el brasileño, este para colocarse mejor el balón que acabó rondando el área sin encontrar rematador.

Sin embargo, Vinicius se desvaneció a la vez que lo hizo el Real Madrid. Cuando el CSKA marcó el primer gol, y posteriormente el segundo, poco se vio del jugador brasileño, así como del equipo en su conjunto. En la segunda parte tuvo alguna intervención, entre ellas el pase de gol a Isco que falló el malagueño y con el que se inicio el calvario del jugador español, muy pitado por el Bernabéu.

No será recordado este partido, tampoco lo hará Vinicius y mucho menos el Real Madrid. Buena primera parte del brasileño, segunda mitad ausente.