Brasil confirma que Vinicius no jugará el Sudamericano Sub-20

El seleccionador brasileño asegura que el Madrid no le da permiso para ir al Sudamericano Sub-20 pero que Vinicius le ha dicho que pretende "insistir" al club

El seleccionador brasileño Sub-20, Carlos Amadeu, ha confirmado que el Real Madrid no liberará al delantero Vinicius Junior para que dispute el Sudamericano de la categoría, que se celebrará del 17 de enero al 10 de febrero de 2019 en Chile, aunque ha reconocido que el madridista pretende “insistir” al club para que le permita acudir.

“Están hablando con los clubes; algunos ya tienen una respuesta afirmativa para el Sudamericano, otros ya tienen una negativa pero un ‘sí’ para el Mundial… Con Vinicius, la gente ya tiene la certeza de que no va a ir al Sudamericano, pero tiene la promesa del Real Madrid de que va a ir al Mundial en el caso de que nos clasifiquemos”, señaló Amadeu en declaraciones que recoge Globoesporte.

En este sentido, el técnico Sub-20 explicó que la voluntad de los jugadores es “muy clara”, y es la de estar en la selección “todo el tiempo”. “Están hablando con los clubes, trabajando con la dirección. El propio Vinicius no agotó sus posibilidades. Lo estoy diciendo –que no será liberado– porque estuve allá, hablé con ellos. Pero Vinicius me dijo ‘míster, voy a insistir’“, subrayó.

Vinicius fue incluido el pasado 1 de noviembre en la convocatoria de 23 jugadores para disputar el Sudamericano Sub-20 en Chile, que otorga billetes para el Mundial de la categoría y dos pases para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.