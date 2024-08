Los expertos confirman los dos momentos de la vida en los que más envejecemos, es una etapa vital a la que todos vamos a llegar. Con el paso del tiempo es importante estar preparado para afrontar estos cambios a los que debemos enfrentarnos y que son fundamentales. Es el momento de apostar claramente por una serie de elementos que nos servirán de guía y nos ayudarán a obtener un tipo de detalle que puede ser el que marque la diferencia en todos los sentidos.

Toma nota de lo que dicen los expertos de un hecho inevitable. Todos envejecemos, a medida que cumplimos años y vivimos. Vivir es la experiencia más increíble del mundo, pero para poder llevarla a cabo, debemos aceptar algunos hechos que son imposibles de dejar a un lado. Uno de los más importantes, es, sin duda alguna, el paso del tiempo. No somos conscientes de lo rápido que pasa y del tiempo que realmente tenemos por delante, por lo que, habrá llegado el momento de empezar a gestionar ese importante cambio que quizás hasta ahora no habríamos imaginado. Esto es lo que dice la ciencia de los dos momentos de la vida en los que más envejecemos.

Lo confirman los expertos

Hay varios momentos vitales que nos alejan de lo que sería habitual, nos enfrentamos a unos importantes cambios para los que debemos estar preparados. Una situación que debe acabar siendo la que nos acompañe durante este tiempo. Sin duda alguna, son etapas de crisis que debemos gestionar de la mejor manera posible.

Habrá llegado el momento de emprender una serie de detalles que son claves y que quizás hasta ahora nunca hubieras tenido en cuenta. Las etapas por las que pasamos estarán disponibles para marcar un antes y un después, sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a gestionar determinados elementos.

Es la hora de empezar a prepararnos para afrontar algunos retos que son claves y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. El paso del tiempo es algo universal que nos afectará de lleno y que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos.

Aceptar esta edad que tenemos es clave para que no tengamos ningún problema más. Sin duda alguna, estamos ante un elemento, los cambios y el envejecimiento que cuesta de ver, pero ahora sabremos en todo momento cuando sucede.

Estos son los dos momentos de la vida en los que más envejecemos

La vida es una serie de etapas que nos gusten más o menos todos tendremos que vivir si seguimos en este mundo. Por mucho que nos cuidemos, llega el momento de hacerse mayor, se viejo es algo que todos deseamos y que rara vez llegamos, con la ayuda de estos elementos.

Es la hora de empezar a gestionar el paso del tiempo basándonos en los estudios de estos expertos que tenemos por delante. Un artículo publicado en la revista Nature afirma que: «El envejecimiento es un proceso complejo asociado con casi todas las enfermedades. Comprender los cambios moleculares que subyacen al envejecimiento e identificar objetivos terapéuticos para las enfermedades relacionadas con el envejecimiento son cruciales para aumentar la esperanza de vida. Aunque muchos estudios han explorado los cambios lineales durante el envejecimiento, la prevalencia de enfermedades relacionadas con el envejecimiento y el riesgo de mortalidad se acelera después de puntos temporales específicos, lo que indica la importancia de estudiar los cambios moleculares no lineales. En este estudio, realizamos un perfil multiómico integral en una cohorte humana longitudinal de 108 participantes, de entre 25 y 75 años. Los participantes residían en California, Estados Unidos, y fueron seguidos durante un período medio de 1,7 años, con una duración máxima de seguimiento de 6,8 años. El análisis reveló patrones no lineales consistentes en los marcadores moleculares del envejecimiento, con una desregulación sustancial que ocurre en dos períodos principales que ocurren aproximadamente a los 44 y 60 años de edad cronológica. También se identificaron moléculas y vías funcionales específicas asociadas con estos períodos, como la regulación inmunitaria y el metabolismo de los carbohidratos que cambiaron durante la transición de 60 años y las enfermedades cardiovasculares y los cambios en el metabolismo de los lípidos y el alcohol en la transición de 40 años. En general, esta investigación demuestra que las funciones y los riesgos de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento cambian de manera no lineal a lo largo de la vida humana y proporciona información sobre las vías moleculares y biológicas involucradas en estos cambios».

Por lo que, tenemos en cuenta estas dos edades que son fundamentales, los 44 y los 60 años. Episodios vitales que debemos tener en cuenta y que quizás no teníamos marcados como fechas importantes.