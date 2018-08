Girona – Real Madrid: Liga Santander hoy, en directo

Sigue en directo el partido de hoy entre Girona y el Real Madrid de la Liga Santander correspondiente a la jornada 2 Alineación del Real Madrid es la siguiente: Keylor Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Isco; Bale, Benzema y Asensio. Alineación del Girona para medirse al Real Madrid es la siguiente: Bono; Porro, Bernardo, Juanpe, Muniesa; Timor, Aleix, Alex Granell; Borja García, Portu y Choco.

También es destacable que Modric sigue sin ser titular. Lopetegui apuesta por Casemiro, Kroos e Isco y deja al croata en el banquillo. Varane también sigue siendo suplente, Nacho juega con Ramos en el eje de la zaga. Sorpresón en el once de Eusebio. No juega de inicio Stuani, el máximo goleador del Girona la pasada temporada. La alineación del Girona para medirse al Real Madrid es la siguiente: Bono; Porro, Bernardo, Juanpe, Muniesa; Timor, Aleix, Alex Granell; Borja García, Portu y Choco. Keylor Navas sigue siendo el portero titular de Lopetegui en Liga. Odriozola y Casilla son los dos últimos descartes. En el banquillo estarán Courtois, Varane, Modric, Llorente, Ceballos, Lucas Vázquez, Mayoral.¡Ya conocemos la alineación del Real Madrid! Lopetegui sale con: Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Isco; Asensio, Bale y Benzema.En breve conoceremos la alineación oficial del Real Madrid, que puede estar marcada por la presencia Courtois en el equipo. Julen Lopetegui podría hacer debutar al belga en el conjunto blanco dejando a Keylor Navas en el banquillo. El entrenador también podría introducir en el once a Luka Modric, Raphael Varane y Casemiro, que fueron suplentes contra el Getafe.

¡Buenas noches! Bienvenidos a la narración del encuentro en el que el Girona recibe al Real Madrid en el partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga Santander en el estadio de Montilivi. Los locales afrontan el partido después de haber haber empatado en su último encuentro frente al Valladolid donde el sistema defensivo pucelano resultó decisivo para el resultado final. Por su parte, los blancos llegan después de vencer en casa al Getafe y con todas las miradas puestas en un mercado de fichajes que afronta su última semana.