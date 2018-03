A Courtois le entran las prisas

Thibaut Courtois juega al despiste en sus últimas declaraciones. A la vez que dice que no es momento para renovar con el Chelsea, desliza que seguirá en el equipo inglés y que ampliará su contrato en verano. Pero el belga nunca ha escondido su deseo de volver a vivir en Madrid para estar más cerca de sus dos hijos, que residen en la capital de España. Para ello la solución sería jugar en el Real Madrid, pero el guardameta no quiere esperar hasta finales de verano para deshojar la margarita. Quiere que el conjunto blanco se decida a ir a por él antes del Mundial de Rusia, y en caso de no ser así medita aceptar la oferta del Chelsea.

“Yo creo que después de los dos cañitos de Messi es el plan C, pero él se está ofreciendo sistemáticamente al Real Madrid. De Gea es objetivo prioritario, pero el mensaje de Courtois, es que o se le ficha antes del Mundial o renueva con el Chelsea”, añadió Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones.

Pero las presiones de Courtois no cambian la hoja de ruta del Real Madrid. En Concha Espina siguen teniendo entre ceja y ceja a David de Gea. El portero del Manchester United es el gran favorito y van a poner toda la carne en el asador para intentar ficharlo este verano. El United no está por la labor y va a pedir mínimo 100 millones de euros, pero todo puede cambiar si el ex del Atlético pide salir.

El Real Madrid está tranquilo

En los despachos del Santiago Bernabéu tienen en buena estima a Courtois, un portero joven y con mucha experiencia a sus espaldas. Los informes son buenos, pero prefieren a De Gea y no se quieren precipitar y tomar una decisión tan pronto, pues queda mucha tela por cortar todavía y el verano puede ser muy largo. Pero a Courtois le han entrado las prisas y quiere que el Real Madrid mueva ficha antes del Mundial para asegurarse su futuro en la capital de España y si no es así renovará con el Chelsea, una decisión que le alejaría definitivamente del Real Madrid.

El club merengue no tiene prisas, está bastante tranquilo. Además de De Gea y Courtois, hay más porteros en la agenda y se manejan informes positivos de muchos de ellos. Uno de ellos es el brasileño Alisson, de la Roma, que ha reconocido recientemente estar orgulloso y feliz por el hecho de que el Real Madrid se interese por él.