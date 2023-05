Raphinha medita irse del Barcelona

Raphinha se está planteando seriamente abandonar el Barcelona al término de la presente temporada. El extremo llegó a la ciudad condal el pasado verano procedente del Leeds y, apenas un año después, la opción de volver a la Premier League ya ronda por su cabeza. El principal motivo que le haría tomar esta decisión es una posible pérdida de protagonismo durante la siguiente campaña.

Esta situación podría darse por distintas causas. Una de ellas sería una hipotética vuelta de Leo Messi al Barça, que eclipsaría por completo al brasileño. Pero el escenario más posible es que un Ousmane Dembélé, recuperado por completo, vuelva a la titularidad y eso haga que Raphinha tenga que jugar fuera de posición o, directamente, quedar relegado al banquillo.

Lo que está claro es que ofertas no le van a faltar al jugador culé. Varios clubes de la Premier League llevan unos meses interesados en su contratación. No obstante, el Barcelona no ha presionado al futbolista para que acepte una de esas suculentas ofertas que tiene a día de hoy encima de la mesa. Por ello, se trata de una cuestión personal de Raphinha, que se empieza a ver fuera del tridente de ataque el próximo año.

Según el diario Sport, otra de las razones que invitan al atacante a abandonar el club catalán es su deseo de seguir siendo titular con su selección, Brasil. El combinado sudamericano será dirigido por un nuevo seleccionador a partir del próximo curso. Cabe recordar que Carlo Ancelotti es el mejor posicionado en las quinielas y podría ser el encargado de manejar su situación con la canarinha.

Por tanto, esa pérdida de protagonismo en las alineaciones del Barcelona podría afectar directamente a su papel en la selección brasileña. Las consecuencias que quiere evitar a toda costa sería no ser titular, e incluso una posible ausencia en las listas del nuevo seleccionador. Es más, el interino de Brasil a día de hoy, Ramón Menezes, ya dio un toque de atención al propio Raphinha en la última ventana, dejándole fuera de la convocatoria de un amistoso frente a Marruecos.