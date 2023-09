Ganó a Rublev con 34º y gran humedad La protesta de Medvedev por el calor extremo en el US Open: «Un jugador va a morir…»

Daniil Medvedev explotó en pleno partido ante Andrey Rublev contra las altas temperaturas y la humedad vivida en el US Open Alcaraz echa el resto ante Zverev y se medirá a Medvedev en semifinales del US Open

Daniil Medvedev se clasificó para semifinales del US Open 2023 después de superar a su compatriota y amigo personal Andrey Rublev en una batalla de cuartos de final que más allá de la dificultad tenística de un duelo entre dos top-10, contó con el extra del calor y la humedad de Nueva York, que convirtieron el ambiente en infernal para ambos contendientes. Medvedev, de carácter particular y destacado por decir lo que piensa, criticó irónicamente las condiciones al término del encuentro.

El que será rival de Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open, destacó en pleno partido lo que estaba sucediendo, con temperaturas de 34º y un alto porcentaje de humedad. «Un jugador va a morir y todos lo van a ver», espetó, en una de las ocasiones en las que, debido a una sudoración extrema, tuvo que acudir a por la toalla para secarse entre punto y punto.

Ya al término del encuentro, en el que se impuso en tres sets a Rublev (6-4, 6-3, 6-4) y dos horas y 48 minutos de juego, Daniil Medvedev explicó su sentir durante un partido durísimo en el plano físico. «No sé si se apreciaba por la televisión, pero no parábamos de sudar y estábamos todo el tiempo yendo a las toallas. Los dos nos hemos literalmente quemado por el sol. No se qué se puede decir porque es obvio que no vamos a parar el torneo cuatro días hasta que se vaya el calor. Si jugamos a tres sets, algunos se van a quejar…», criticaba, visiblemente afectado por las condiciones meteorológicas.

Medvedev también explicó lo que le sucedió en el vestuario tras terminar el encuentro de cuartos de final del US Open. «Me senté allí como 10 o 15 minutos y me di un baño de hielo rápido. Me cambié. Fui a comer. Pero tenía los niveles de azúcar bajos. Empecé a sudar, mi cabeza comenzó a girar. Le dije a mi equipo, ‘por favor, traedme cualquier comida’. Estaba sentado allí así sudando como el infierno incluso con el aire acondicionado encendido, y trajeron algo de comida y luego me sentí mejor», relató.

La medida del US Open contra el calor extremo

El US Open está siendo uno de los torneos más duros en cuanto a las condiciones meteorológicas, sobre todo en los últimos días. Es algo que ya se ha vivido en torneos previos de la gira norteamericana, aunque no con la combinación de humedad y temperatura que tuvieron que soportar Daniil Medvedev y Andrey Rublev –y el previo entre Sabalenka y Zheng– en el primer duelo de cuartos de final masculinos de la jornada del miércoles. La organización del torneo ya ha confirmado los horarios para el jueves 7 de septiembre, en el que se jugarán las semifinales femeninas y ambas lo harán en horario de tarde y noche, esperando que las temperaturas bajen y el juego pueda imponerse sobre la necesidad de supervivencia que denunciaba Medvedev.