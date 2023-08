Neymar explica los motivos de su marcha a Arabia Saudí: «Vine aquí por la competitividad»

Neymar ha explicado los motivos de su fichaje por el Al Hilal de Arabia Saudí en declaraciones a los medios oficiales de su nuevo equipo. El ex jugador del PSG ha dejado claro que se marcha a Arabia Saudí por la «competitividad». También quiso elogiar a Cristiano Ronaldo por abrir un camino en una liga que está revolucionando el mundo del fútbol.

«Están cambiando mucho, han hecho muchos fichajes. Van a ser muy competitivo, más con estos fichajes. Espero que la el club puede hacer una gran campaña y conseguir sus objetivos. Creo que la competitividad es importante, por eso vine aquí», afirmó Neymar sobre la liga de Arabia Saudí.

Neymar también dejó claro que: «Estoy muy emocionado de ir a una nueva liga. Tener una nueva experiencia y un nuevo desafío. Obviamente, estoy emocionado de hacer historia en el Al-Hilal. Me motivan los desafíos. Cuando encuentras un desafío como ese, es bueno para tu autoestima, estoy para ayudar a que la Saudi Pro League evolucione cada vez más».

"Neymar”: “Excited to write a new chapter of my story" 💙@neymarjr#Neymar_Hilali pic.twitter.com/Q8G1IyV3ML

