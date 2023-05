Muerte cerebral de un futbolista de 15 años tras una brutal pelea entre jugadores

Indignación y conmoción en Alemania tras conocerse la trágica muerte cerebral de un futbolista de categoría juvenil como consecuencia de las lesiones sufridas en una brutal pelea en la que se vio envuelto tras disputar un partido en Frankfur el pasado domingo, tal y como han confirmado fuentes policiales del país teutón. El joven de 15 años habría sido golpeado en el cuello y en la cabeza durante el altercado, que se produjo entre futbolistas de un equipo alemán y jugadores de un equipo francés en el marco de la Germany Cup, un torneo internacional que se estaba disputando en la citada ciudad.

Los golpes provocaron que el futbolista quedase inconsciente y que el personal sanitario tuviese que reanimarle y trasladarle de urgencia a un hospital, donde confirmaron que sufría una muerte cerebral sin que pudieran hacer nada por salvar su vida. El presunto agresor, integrante de la plantilla del FC Metz, ha sido detenido y se encuentra en prisión preventiva.

„Dass nach einem Fußballspiel in Frankfurt a.M. ein junger Spieler aus dem Leben gerissen wurde, macht mich fassungslos, lässt mich sprachlos zurück. Ich wünsche den Angehörigen, den Freundinnen & Freunden, dem Team unendlich viel Kraft in dieser dunkelsten Stunde.“ Iris Spranger

