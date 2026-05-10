Muere trágicamente a los 27 años el portero del Cambrils Club Hockey

La localidad de Cambrils y el mundo del hockey catalán continúan conmocionados por la trágica muerte de Alex Camón, joven portero del Cambrils Club Hockey, que falleció a los 27 años a consecuencia de un grave accidente de tráfico ocurrido hace unos días en la provincia de Tarragona. El joven deportista, vecino de l’Espluga de Francolí y muy querido dentro del hockey catalán, perdió la vida en un choque frontal entre dos turismos registrado la noche del viernes, un siniestro en el que también murió el conductor del otro vehículo, un hombre de 50 años vecino de El Pont d’Armentera.

Las causas exactas del accidente todavía se encuentran bajo investigación por parte de los Mossos d’Esquadra. Los dos conductores eran los únicos ocupantes de los coches y murieron prácticamente en el acto debido a la violencia del impacto. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de los Mossos, cuatro dotaciones de Bombers de la Generalitat, que tuvieron que realizar tareas de excarcelación, así como varias ambulancias y equipos de apoyo psicológico para atender a familiares y allegados. La carretera permaneció cortada durante horas mientras se llevaban a cabo las labores de rescate e investigación.

La noticia provocó una enorme conmoción en Cambrils y en todo el entorno del hockey catalán. Alex Camón era uno de los jugadores más apreciados del Cambrils Club Hoquey, donde ejercía como portero del equipo de Segunda Catalana, conjunto que esta temporada había logrado proclamarse campeón de liga. Además de defender la portería del club cambrilense, el joven había pasado anteriormente por el Hoquei Casal Espluga, el equipo de su localidad natal, y también se había formado en la base del Reus Deportiu, entidades que también quisieron mostrar públicamente su dolor tras conocerse la tragedia.

Luto por Alex Camón

El Cambrils Club Hoquei emitió un emotivo comunicado a través de las redes sociales para despedirse de su guardameta. «El club no será el mismo sin ti. El cielo llora y brilla a partes iguales porque eras luz», publicó la entidad, un mensaje que rápidamente se llenó de comentarios de apoyo, condolencias y recuerdos hacia el joven deportista. Otros clubes de hockey de Catalunya también quisieron rendir homenaje a Alex Camón destacando su compromiso, su cercanía y la pasión con la que vivía este deporte. Como señal de duelo, el club decidió aplazar todos los partidos previstos para el fin de semana.

La muerte de Alex Camón supone un nuevo golpe para el Cambrils Club Hoquey, que esta misma temporada ya había sufrido otra pérdida muy dolorosa tras el fallecimiento repentino de su presidente Jordi Fernández el pasado mes de agosto. Ahora, la entidad vuelve a enfrentarse a días de enorme tristeza mientras familiares, amigos, compañeros y aficionados intentan asumir la pérdida de un joven deportista cuya vida quedó truncada demasiado pronto. En l’Espluga de Francolí, donde Alex también colaboraba como voluntario en la Associació de Defensa Forestal, el impacto de la noticia ha sido igualmente devastador.