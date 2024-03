Máxima preocupación por Mark Coleman, mito de la UFC herido grave por salvar a sus padres

Tremendo susto el que ha dado a sus fans Mark Coleman, leyenda de la UFC y miembro del Salón de la Fama. El ex luchador se definió a sí mismo como «el hombre más feliz del mundo» mientras abrazaba a los miembros de su familia desde la cama de un hospital. Coleman, primer campeón del mundo del peso pesado en 1997, fue trasladado en helicóptero en estado crítico al hospital de Fremont el miércoles después de salvar a sus padres del incendio de su casa en Ohio esta semana, según su hija Morgan Coleman.

Fue intubado y sedado debido al humo inhalado. En un primer momento estuvo conectado a un ventilador luchando por su vida pero su evolución es buena y ya respira por sí solo. «Juro por Dios que soy muy afortunado», dijo el mito de las artes marciales mixtas en un emotivo vídeo publicado el jueves en su cuenta de Instagram.

«Soy el hombre más feliz del mundo. Juro por Dios que tengo mucha suerte. No puedo creer que mis padres estén vivos. Tenía que tomar una decisión. Salí de mi habitación, fui hacia la puerta y la situación era ya horrible y no podía respirar. Tuve que salir, volví a entrar y los rescaté. No puedo creerlo. Lo conseguí pero no pude encontrar a Hammer», relató Coleman entre lágrimas una vez despierto.



Morgan Coleman había publicado que su padre entró varias veces en la casa en llamas y pudo sacar a su madre y a su padre. Coleman dijo entonces que su padre, de 59 años, estaba «luchando por su vida después de este acto heroico», pero no pudo rescatar a su perro, Hammer, del incendio: «Los saqué (a sus padres), pero no pude encontrar a Hammer», dijo Coleman en el vídeo.

Otra de las hijas de Coleman, Kenzie, dijo en Instagram que Hammer despertó a su padre con sus ladridos. Morgan Coleman ha organizado un sitio gofundme.com para su padre, recaudando más de 70.000 dólares hasta el jueves por la tarde. Coleman está considerado el inventor del ground-and pound, una técnica de inmovilización del rival que Khabib Nurmagomedov elevó a la categoría de arte durante su brillante carrera.

Un Coleman que fue el primer campeón de peso pesado de la UFC en 1997, cuando derrotó a Dan Severn. Ganó 16 de los 26 combates que disputó a lo largo de sus 14 años de carrera y fue incluido en el Salón de la Fama de la UFC en 2008. El de Ohio (Fremont) fue luchador aficionado antes de dedicarse a las artes marciales mixtas (MMA), ganó un título de la NCAA en Ohio State en 1988 y compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

