La madre de Lamine usa la lesión de su hijo para hacerse influencer: «Se ha lesionado mi niño…»

La familia de Lamine Yamal se ha acostumbrado a dejar vídeos virales en redes sociales. Esta vez no ha sido su padre, Mounir Nasraoui, con sus pintorescos videoclips, sino su madre, Sheila Ebana. Esta vez, la mujer publicó un blog del partido del Barcelona ante el Celta este miércoles, día en el que Lamine se lesionó para lo que resta de temporada. Aun así, su madre quiso mostrar a sus seguidores cómo vivió el duelo, dejando frases que provocaron múltiples reacciones.

Sheila compartió cómo fue su rutina antes de ir al Camp Nou: «Ya toca el Barcelona-Celta y ya estoy maquillada, ahora vamos a ver a mi niño», arrancó desde su lujosa vivienda en la capital catalana con una bufanda del Barcelona. Después acudió a la zona VIP del Barcelona para saludar a Lamine Yamal en el túnel de vestuarios antes de ya sentarse en la grada para seguir el partido. Fue entonces cuando ocurrió un momento cómico cuando uno de los aficionados que estaba cerca de ella se refería a su hijo con el nombre de ‘Yamil’. Después de varias veces llamando así a Lamine, Sheila no se aguantó más y le corrigió.

Fue entonces cuando llegó el momento en el que grabó a Lamine Yamal, que se iba al suelo lesionado tras marcar el gol de penalti. Momento en el que se grabó rápidamente a sí misma mientras se le iba cambiando la cara de preocupación. «Triste porque se lesionó mi niño, pero contenta porque ganó el Barça», terminó el vídeo que había titulado «Fui a ver a mi niño jugar y pasó esto, no esperábamos que acabara así».

El Barcelona comunicó horas después que Lamine sufría una lesión en el bíceps femoral que le haría perderse lo que resta de temporada, aunque no peligra su participación en el Mundial con España. «Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido. Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensajes y visça el Barça», escribió Lamine Yamal en sus redes sociales.