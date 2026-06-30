Hugo González y Jaime Pradilla, los aclamados triunfadores de la VII gala del baloncesto español

Hugo González y Jaime Pradilla fueron los aclamados triunfadores de la VII gala del baloncesto español, celebrada en la tardenoche de este martes en los Jardines de Conde Duque (Madrid). El jugador de los Boston Celtics (20 años) y el del Valencia Basket (25) recogieron los premios más prestigiosos que cada año reparten la Federación Española de Baloncesto y Marca.

Por un lado, Hugo González fue galardonado con el premio a mejor jugador internacional por su gran primera temporada en la NBA y, por otro, Pradilla fue nombrado el mejor jugador nacional. El ala-pívot del Valencia ha ganado Supercopa y Liga Endesa en el equipo taronja.

Ambos fueron los más demandados por la prensa en la alfombra roja de la ceremonia y estos respondieron a cuestiones interesantes sobre su futuro. Por ejemplo, la continuidad de Hugo en Boston y el manifiesto apoyo de la franquicia con la presencia de su entrenador, Joe Mazzulla, en la gala de premios. Pradilla habló de su futuro, pues se decide entre seguir en Valencia o aceptar la oferta del Real Madrid.

Además de estos dos, Mario Saint-Supéry (20 años) recibió el premio a jugador joven con mayor proyección tras su primera temporada en la NCAA con la Universidad de Gonzaga y Francis Alonso (Río Breogán), el de mejor jugada masculina por su triple ganador contra Casademont Zaragoza en Lugo.

Un momento emocionante

El momento más emotivo de la gala se produjo al comienzo, cuando la mujer de Eduardo Portela, icono de la ACB recientemente fallecido, subió al escenario a recoger el premio especial in memoriam. María Planas no pudo contener las lágrimas y todos los asistentes se levantaban a aplaudir. Iyana Martín fue nombrada la mejor jugadora nacional y Maite Cazorla la mejor jugadora nacional en competición extranjera.

Lista de premiados