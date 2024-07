Guardiola corteja a Lamine Yamal y le lanza un consejo para el resto de su carrera

Pep Guardiola y su Manchester City se enfrenta al Barcelona en la madrugada de este martes al miércoles en el que será el primer encuentro del conjunto azulgrana en tierras americanas. El entrenador español, en la previa al choque ante su ex equipo, se deshizo en elogios hacia Lamine Yamal, la nueva estrella culé, pero donde todavía se encuentra de vacaciones tras proclamarse campeón de la Eurocopa con España.

«Es extraordinario. Rodri siempre habla maravillas cuando vuelve de la selección. Y ya se ve. Si juega es porque es especial. Si Xavi le hizo debutar es porque tenía algo especial respecto a los demás. Tendrá bajaditas. Pero el potencial es espectacular. Ojalá que cuando tenga 25 años no estemos cansados de él. Las expectativas a veces son malas. Esperamos que esté tranquilo», comentó el entrenador del Manchester City antes del partido ante el Barcelona.

Por otro lado, el técnico del campeón de la Premier League explicó lo que supone enfrentarse, ya sea en partido amistoso u oficial, al Barcelona: «Personalmente, sea amistoso o no, siempre es especial jugar contra el Barcelona. Siempre le estaré agradecido. Me dio la formación como jugador, como persona y como entrenador… sin el Barcelona, nada de eso habría sido posible»

También quiso dedicar unas bonitas palabras al nuevo entrenador del Barcelona, y alabó su gran trabajo cuando estuvo en el Bayern de Munich: «Creo que Flick es una persona y entrenador excepcional. Ya lo ha demostrado. Su Bayern dominó en Europa en el 2020. Hay que darle tiempo. Le deseo, como a todos los entrenadores, que le vaya bien».

Guardiola alaba a La Masía

Para terminar, Pep Guardiola fue preguntado también sobre La Masía y los grandes jóvenes talentos que está produciendo el Barcelona en los últimos años, como Gavi, Cubarsí o el mismísimo Lamine Yamal, que es la nueva estrella del conjunto azulgrana: «Es la joya de la corona. Se está demostrando que la cantera nunca falla. Esta generación es brutal, no sabemos qué le ha dado sus padres», declara. Y añade: «La combinación de los extranjeros con la base de La Masía siempre ha funcionado. Dominan la presión, la forma… está bien que así sea».

Recientemente, Guardiola reconoció que le apetece quedarse en el Manchester City más tiempo. «Cuando me vaya, diré que me voy, pero no dije eso», comenzó diciendo Pep Guardiola en rueda de prensa durante la gira por Estados Unidos. Acto seguido resaltó su deseo de seguir en el Manchester City: «Veremos qué pasa. Pero no descarto absolutamente renovar mi contrato. Me encantaría quedarme porque me encantaría quedarme», aseguró Guardiola antes de su partido de esta noche frente al Milan.