Gattuso propone una táctica sexual para cuidar a Cutrone, la nueva estrella del Milan

13 goles y tres asistencias no son números de un teórico tercer delantero como parecía que iba a ser Patrick Cutrone en el Milan. Tras los fichajes de Kalinic y André Silva para la punta de ataque el pasado verano, el canterano rossonero no podía imaginarse llegar a estas alturas de la temporada con estas cifras.

El fracaso inicial del multimillonario proyecto de Milanello parecía una realidad, sin embargo un halo de esperanza en la figura de este 9 natural de Como ha aparecido en el horizonte de Gattuso, el recambio de un Montella que fue despedido a finales de noviembre.

“Pienso que con Cutrone debemos estar todos tranquilos. No comencemos a hacer comparaciones ni a hablar sobre ir a la selección italiana, debe crecer como jugador”, afirmó el controvertido ex futbolista y ahora técnico del primer equipo del Milan en la rueda de prensa previa al partido ante la Sampdoria.

Gattuso además aprovechó para darle un consejo al todavía bisoño futbolista en el que incluía un apartado sobre el sexo en la ciudad italiana: “Tiene que trabajar, trabajar y trabajar, y luego descansar, descansar y descansar. Espero que encuentre una bella novia, que se quede en casa y piense en trabajar y en hacer el amor”.

Sus dos rivales, muy por debajo

André Silva y los 40 millones de euros que el Milan pagó al Oporto por él parecían suficientes para quedarse con un puesto en el once. Sus apenas ocho tantos y dos asistencias en 1.481 minutos -uno cada dos partidos completos- no mejoran ni mucho menos los de Kalinic, que si bien desembolsaron la mitad a la Fiorentina por él, no lleva más que cuatro dianas en incluso más minutos.

Cutrone en cambio es el delantero de la plantilla rossonera con más minutos esta temporada (1630) pero también el que más los aprovecha ya que ha marcado un gol de los 13 que lleva cada poco más de 120 minutos. Ha nacido una estrella y Gattuso quiere convencerlo con una técnica sexual de por medio.