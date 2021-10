Borja Garcés ha sido uno de los protagonistas del fin de semana y su ausencia del duelo que disputaron el sábado Leganés y Getafe aún sigue coleando. El delantero cedido por el Atlético de Madrid al conjunto pepinero dejó al club de Butarque tirado para irse a la boda de su hermano y en las últimas horas ha sido publicada una fotografía del enlace matrimonial con un mensaje directo para Garitano.

La historia es la siguiente. El jueves de la pasada semana Borja Garcés pidió permiso al técnico (después lo hizo al club) para asistir a la ceremonia de su hermano en Melilla y después acudir al partido pero el entrenador se negó. Ante la negativa, el delantero se tomó la justicia por su mano y acudir a la boda y no acudir al encuentro que el Leganés acabó perdiendo contra el Tenerife.

Así que a la conclusión del choque, Asier Garitano dejó claro que mientras él siga en el banquillo no jugará más con el Leganés. «Sé lo que ha pasado y lo que tiene que hacer. Era un jugador querido por mí, pero no acepto esas situaciones absolutamente de nadie estemos como estemos. Este chico, mientras yo esté aquí, no volverá a vestir la camiseta del Leganés», afirmó en una rueda de prensa que copó todas las portadas.

Una foto en las redes sociales

Horas después de la sucesión de sucesos, Marca publicó una foto en la que aparece Borja Garcés con algunos invitados a la boda y un mensaje para Garitano: «La familia es lo primero».