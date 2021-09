El Gran Premio de Rusia 2021 de Fórmula 1 promete ser apasionante con Carlos Sainz saliendo segundo y Fernando Alonso haciéndolo en sexta posición. Lando Norris afronta la carrera en Sochi desde la pole y Lewis Hamilton cuarto tras George Russell.

Minuto a minuto del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1

Vuelta 18/53 – Ricciardo busca su segunda victoria

Daniel Ricciardo rueda segundo tras su compañero de equipo y ya está en zona de DRS respecto a Lando Norris.

Vuelta 17/53 – Carlos Sainz rueda más rápido que cabeza de carrera

Carlos Sainz está rodando más rápido que Lando Norris. Aún así el británico saldría por delante de él si para.

Vuelta 16/53 – Carlos Sainz vuela con el duro

El neumático duro sí le está funcionando a Carlos Sainz, que ya le ha medio 8 décimas a Stroll. El madrileño rueda ahora mismo undécimo. Fernando Alonso lo hace quinto.

Vuelta 14/53 – Carlos Sainz para intentando adelantar a Lando Norris

Viendo lo bien que ha salido la estrategia a Lance Stroll, Carlos Sainz ha decidido parar antes que Lando Norris. No ha sido una buena parada para el madrileño.

Vuelta 14/53 – Stroll adelanta a Russell

Lance Stroll, lo ha conseguido. Ha parado Russell y ha salido por delante de él.

Vuelta 13/53 – Carlos Sainz pierde el liderato

Lando Norris ha lanzado un nuevo ataque a Carlos Sainz y ha conseguido pasar al madrileño.

Vuelta 13/53 – Stroll es el primero en entrar

Lance Stroll, que rodaba cuarto va a intentar lanzar un under cut a George Russell. Monta neumáticos duros e intentará llegar con ellos al final de la carrera.

Vuelta 12/53 – Carlos Sainz mete tierra de por medio a Lando Norris

Lando Norris ha dañado el neumático en la lucha con Carlos Sainz y ya no está en zona de DRS respecto al madrileño.

Vuelta 11/53 – Carlos Sainz se defiende de las acometidas de Lando Norris

Carlos Sainz está frenando a Lando Norris. Russell y el resto se acercan a ambos. Norris va más rápido que Sainz, especialmente en las rectas, pero el madrileño se está defendiendo bien.

Vuelta 10/53 – Fernando Alonso es ahora mismo el más rápido en pista

Los neumáticos medios empiezan a fallar y Fernando Alonso es ahora mismo el más rápido en pista. Rueda octavo y, de momento, está lejos de Sergio Pérez.

Vuelta 9/53 – Russell, el mejor amigo hoy de Carlos Sainz

Aunque Lando Norris ha recortado distancia respecto a Carlos Sainz. Gracias al trenecito que está montando Russell, Stroll, que rueda cuarto, está a más de 8 segundos de ambos.

Vuelta 8/53 – Mala vuelta de Carlos Sainz

Lando Norris ya está a menos de un segundo de Carlos Sainz. Podría pasarle algo en el neumático al madrileño.

Vuelta 7/53 – Verstappen adelanta a Bottas

¡Al garete la estrategia de Mercedes! Bottas no ha sido capaz de retener a Max Verstappen. El holandés ya rueda decimocuarto.

Vuelta 6/53 – Carlos Sainz se asienta en el liderato a base de vueltas rápidas

Bottas había arrebatado la vuelta rápida a Carlos Sainz, que ha vuelto a marcarla. El español está contando con Russell, tercero, como aliado. Rueda lento y está distanciando a los demás pilotos de la lucha entre Carlos Sainz y Lando Norris.

Vuelta 5/53 – ¡Vuelta rápida para Carlos Sainz!

Con Hamilton sexto, Carlos Sainz tiene una buena oportunidad. Rueda cómodo primero y cada vez con más ventaja tras haber marcado una nueva vuelta rápida.

Vuelta 4/53 – Sergio Pérez arrebata la vuelta a Carlos Sainz la vuelta rápida

Sigue Carlos Sainz primero rodando con segundo y medio de ventaja respecto a Lando Norris. El madrileño tenía la vuelta rápida pero se la acaba de arrebatar Sergio Pérez, que rueda séptimo tras haber adelantado a Fernando Alonso, que es octavo.

Vuelta 2/53 – Hamilton adelanta por fuera a Fernando Alonso

Aunque Fernando Alonso ha llegado a ponerse cuarto en la salida, ahora rueda séptimo tras ser adelantado por Hamilton. No es la carrera del asturiano, que se va a ver lastrado en las primeras vueltas por sus neumáticos duros. Sus opciones pasar por alargar al máximo su entrada en boxes y que salga un safety car a mitad de carrera.

Vuelta 2/53 – Carlos Sainz lidera el Gran Premio de Rusia

Carlos Sainz, Lando Norris, George Russell, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso y Lewis Hamilton son ahora mismo los siete primeros.

¡Empieza el Gran Premio de Rusia!

Carlos Sainz se pone primero. Gran salida del madrileño.

14:01 -Arranca la vuelta de formación

Empieza la vuelta de formación con mensajes contradictorios para los pilotos. Algunos dicen que podría llover al principio de carrera, otros que a partir de las 15:05 horas… en todo caso será lluvia ligera.

14:00 – Fernando Alonso sale a pie cambiado

Fernando Alonso, Sergio Pérez, Gasly, Bottas, Leclerc y Verstappen irán con neumáticos duros. Alonso renuncia, aparentemente, a progresar en la salida.

13:58 – Un kilómetro de recta convierte la salida en un peligro

Un kilómetro hasta la primera curva es lo que tendrán los pilotos en Sochi. Lando Norris sale primero sin rebufos y Carlos Sainz lo hace segundo. Alta probabilidad de accidentes y de que salga el safety car durante el Gran Premio de Rusia.

13:50 – La porra del Gran Premio de Rusia

Lewis Hamilton es el gran favorito para ganar en Sochi pese a salir cuarto. La lucha de Carlos Sainz por el podio estará contra los McLaren. Lando Norris sale primero y Daniel Ricciardo quinto, aunque con un coche que va más rápido en las rectas que el Ferrari.

Habrá que ver si Bottas y Verstappen, que salen desde atrás, pueden alcanzar a Fernando Alonso. Si lo hacen, habrá que ver si el asturiano puede cosechar algo más que un octavo puesto en el Gran Premio de Rusia.

13:42 – Carlos Sainz promete ser agresivo en la salida

“Será una salida complicada, aquí salir en primera línea es difícil. Normalmente los que salen desde la segunda línea te cogen el rebufo y te suelen pasar. Salir segundo es peor que salir primero. Sales por el lado sucio y no tiene rebufo, así que, o salgo muy bien o es posible que Russell se cuele en el rebufo de Lando y me pase. También puede pasar que Lando salga mal y yo bien y me ponga por delante, es ahí que nosotros sin refufo seremos bastantes vulnerables. No nos vamos a engañar, no somos ninguna bala en las rectas. Vamos a intentar hacer una buena salida y luego que sea lo que Dios quiera en la curva 2, y si puedo ir a por el primero, me tiraré seguro”, decía Carlos Sainz tras la sesión de clasificación.

13:35 – Alonso, realista de cara al Gran Premio de Rusia

“La verdad es que es difícil adelantar aquí. Sextos, tenemos a Bottas detrás, si que podemos decir que séptimos vamos a estar pronto, y Verstappen que va a llegar. Vimos en Monza a Bottas saliendo último y llegando al podio, así que, Max, por supuesto, que va a llegar a nosotros. Bueno, estamos ya octavos, si contamos esos dos coches, que es la posición natural que siempre acabamos en carrera, vamos a tener que defender. Es mejor salir adelante y defender que salir atrás y atacar”, decía Fernando Alonso tras la sesión de clasificación.

13:27 – Lando Norris ha conseguido la primera pole de su carrera

Lando Norris ha conseguido la primera pole de su carrera en el Gran Premio de Rusia. Es la primera que consigue Mclaren desde 2012.

13:24 – ¿Lloverá en el Gran Premio de Rusia?

Ahora mismo el cielo está nublado y la pista seca. Llueve en Sochi pero la lluvia podría rozar el circuito sin llegar a mojar la pista.

13:20 – Así afrontarán los pilotos el Gran Premio de Rusia

13:15 – Así llega la lucha por el Mundial al Gran Premio de Rusia

McLaren bagged 45 points at Monza – the highest points tally at a race weekend this season 💪#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/VL0lfmaoh1 — Formula 1 (@F1) September 12, 2021

13:08 – Estadísticas favorables a Mercedes y a Carlos Sainz

De siete carreras celebradas en el Gran Premio de Rusia, en las siete se ha llevado la victoria un piloto de Mercedes, que ha cosechado cuatro dobletes en Sochi. No obstante, sólo una vez, Valtteri Bottas ganó un piloto que no salía en la primera línea de la parrilla. Hoy en primera línea salen Lando Norris y Carlos Sainz.

13:00 – Así llega la lucha por el Mundial de Constructores a Sochi

Tras el doblete de McLaren en Monza, Ferrari deberá buscar minimizar las pérdidas con la escudería británica ya que Leclerc saldrá desde la zona trasera de la parrilla tras haber cambiado motor.

Previa del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1

Carlos Sainz afronta con optimismo el Gran Premio de Rusia 2021 de Fórmula 1. El español ha clasificado segundo en Sochi con serias opciones de liderar la carrera si se tiene en cuenta que Lando Norris, que fue su compañero en McLaren, sale primero. No parece que vaya a ser una amenaza para él George Russell, que sale tercero. Sí lo será Lewis Hamilton, que lo hace cuarto, por lo que Carlos Sainz necesita que Russell retenga al piloto de Mercedes tras él durante el mayor tiempo posible.

Tras Hamilton saldrán Daniel Ricciardo, que viene de ganar en Monza, y Fernando Alonso. El asturiano ha hecho una gran clasificación de cara a un Gran Premio de Rusia en el que fue capaz de remontar hasta ocho posiciones en 2016 tal y como recordaba recientemente. Lance Stroll, Sergio Pérez, Esteban Ocon y Sebastian Vettel saldrán tras Fernando Alonso.

Para esta carrera, Max Verstappen, Valtteri Bottas, Charles Leclerc y Nicholas Latifi han cambiado motor, por lo que saldrán desde la zona trasera de la parrilla. Que salgan desde atrás un Red Bull y un Mercedes invitan tanto a Carlos Sainz como a Fernando Alonso a ser optimistas en Sochi. ¿Logrará uno de los dos, o los dos, subirse al podio?, ¿Tendrá opción Carlos Sainz de ganar el Gran Premio de Rusia? A partir de las 14:00 horas se despejarán estas incógnitas.

¿Dónde ver el Gran Premio de Rusia por TV?

El Gran Premio de Rusia 2021 se podrá ver por televisión a través de DAZN y en el canal DAZN F1 que ha habilitado la plataforma en Movistar para que los clientes que no estén suscritos a ella puedan seguir disfrutando de las carreras. Además, se podrá seguir el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 con comentarios en directo a través de la página web de OKDIARIO desde una hora antes del inicio de la carrera.