Euskadi jugará contra España por primera vez en un torneo internacional de pelota gracias a Pedro Sánchez

Por surrealista que parezca, Euskadi jugará contra España por primera vez en una competición internacional de pelota gracias al gobierno de Pedro Sánchez. Y es que la Federación Internacional de Pelota Vasca ha presentado este martes en Bilbao la Liga de Naciones, que arrancará el próximo 1 de junio. Se trata de un torneo donde, salvo sorpresa, ambas selecciones se enfrentarán por primera vez en la historia.

El OK del organismo dirigido por José Manuel Rodríguez Uribes ha sido el último aval recibido por Euskadi para hacer realidad su primera selección ‘nacional’. Se trata de un caso judicializado en el TAD por la incorporación de la selección vasca al organismo que preside Xabier Cazaubon. «La Federación Española no ha notificado a fecha de hoy su no participación», ha dicho Cazaubon. Durante el evento, celebrado en el Frontón de Vizcaya, la bandera de la selección española figuraba en el cuadro. De esta forma, estaría confirmado su enfrentamiento con Euskadi en la primera fase del cuadro femenino y quedaría pendiente en el masculino de un posible cruce en la segunda fase.

Con respecto a la inclusión de la selección de Euskadi, Cazaubon ha dejado entrever la buena relación que mantiene con la institución que preside Rodríguez Uribes. «La FIPV mantiene un contacto diario en mi persona con el CSD, con el que hay una excelente relación», ha afirmado el presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca.

Cazaubon, quien ha participado en el acto de la mano de Joxemari Mitxelena, presidente de la Federación Vasca de Pelota, ha apoyado la presencia de Euskadi en la Liga de Naciones como una forma de «sumar» al deporte. «Ha llegado el momento de hablarse. De decidir que hacemos juntos. No atacar, no difamar, no calumniar. Aprendí dos términos aquí en España, los bulos y el lodo», señaló.