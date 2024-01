El espectacular vídeo con el que la Fórmula 1 da la bienvenida al GP de España de Madrid

El Gran Premio de España que se celebrará en Madrid entre 2026 y 2035 ya es una realidad. Este martes se ha presentado en IFEMA el nuevo GP que se celebrará en la capital de España durante diez temporadas y, por ello, la FIA ha querido dar la bienvenida a la nueva carrera con un espectacular vídeo que publicaron en sus canales oficiales.

El trazado utilizaría los viales de IFEMA MADRID, tanto del recinto actual como los futuros de la parcela de Valdebebas, además de apenas 1,5 km de vía pública. El proyecto se beneficiará de unas instalaciones excepcionales, jamás imaginadas al servicio de un Gran Premio. Más de 200.000 m2 de pabellones características cubierto; 10.000 metros de espacios de reuniones polivalentes; 10.000 plazas de aparcamiento.

Todas las infraestructuras dotadas de la última tecnología y avanzados sistemas de seguridad, comunicación y climatización que harán posible elevar los estándares de la experiencia tanto de los participantes como de los apasionados seguidores de la Fórmula 1, generando espacios inéditos en la competición como paddock cubierto y climatizado o amplias zonas para activación de experiencias para los aficionados.

