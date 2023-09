Hacia Alemania La España de De la Fuente progresa adecuadamente

España sale de este parón de selecciones con la sensación de que hay materia prima para hacer grandes cosas. Es cierto que los rivales no han sido de gran entidad, pero también hay que destacar que Luis de la Fuente ha encontrado una base que ha sabido rendir, y a un grandísimo nivel, ante Georgia y Chipre. La Selección llegaba a estos dos partidos, siendo consciente de que no podía cometer ningún error si no se quería meter en un lío en el camino hacia la clasificación para la Eurocopa que se celebrará en Alemania el próximo verano.

En estos partidos, la selección española tiene muchos motivos para celebrar. La irrupción de Lamine Yamal ha sido espectacular. Los 106 minutos que ha disputado ante Georgia y Chipre han dejado claro que de seguir con esta progresión no sólo está para ser un fijo en España, sino que está para convertirse en uno de los futbolistas llamados a marcar la diferencia en el combinado nacional. En Tiflis salió, debutó y marcó. En Granada no vio portería, pero dejó una hora de fútbol brillante.

La solidez del equipo también ha sido destacable. Desde la defensa hasta la delantera, el colectivo español ha respondido de forma brillante. El único pero que se le puede poner es el falló que cometió Unai Simón ante Georgia y que costó el único gol que ha recibido España en estos dos partidos. El resto ha estado ha ido sobre ruedas. Incluidos los jóvenes, que han respondido todos. Obviamente Yamal, pero también Nico Williams, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Ferran Torres y Álex Baena, el otro debutante de estos dos encuentros.

Por último, Luis de la Fuente sigue demostrando que va por el buen camino. Está dejando claro que lo que sucedió en Glasgow contra Escocia fue un accidente que costó caro, pero del que se han levantado a la perfección. Primero, ganando una siempre complicada Liga de Naciones. Y después, con un global de 13-1 ante Georgia y Chipre que acerca a España a Alemania.