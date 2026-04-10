El entrenador de Aday Mara que vio venir su explosión: «Trabajando con él, lo raro era no verlo»

El boom Aday Mara se ha desatado y ya no hay quien lo pare. Esta semana todo el mundo habla del reciente campeón de la NCAA con la Universidad de Michigan, el primer jugador de baloncesto español en lograrlo en toda la historia. Sin embargo, desde sus inicios en la cantera de Zaragoza y en el primer equipo ya había quienes vieron venir la explosión del pívot, que está llamado a ser el referente de la nueva generación en la selección española y una estrella de la NBA.

Alguien que le trató muy de cerca hasta su marcha a Estados Unidos fue Nacho Juan (Zaragoza, 1997). El analista, promotor de jóvenes talentos y actual entrenador del Manresa en la Liga U, labor que compagina con la de asistente en el primer equipo, asegura a este periódico que trabajando con él en el club aragonés ya fueron «conscientes de que era un jugador de un potencial ilimitado».

El tiempo le ha dado la razón y, lejos de colgarse la «medalla» de sus éxitos, Nacho Juan afirma que «sorpresa no es la palabra», refiriéndose al título universitario con Aday Mara en el mejor quinteto. «Realmente, si lo conocías, lo raro era no verlo venir. El entrenador maño formó parte del cuerpo técnico de Pablo Laso tanto en el Bayern de Múnich como en el Baskonia y ahora, desde Manresa, disfruta las andadas de su pupilo.

«Trabajar con Aday siempre ha sido muy fácil porque lo que más le caracterizaba en ese momento, respecto al trabajo que hacíamos, es que le encanta el baloncesto. Todo lo que le envuelve y todo lo que rodeaba su mejora. Es un chico muy curioso, que tenía ganas de mejorar y sobre todo de explorar sus facultades», responde al ser cuestionado por cómo era trabajar con Mara.

«Trabajar con él siempre ha sido fácil»

«Es un jugador muy singular, que había que intentar siempre estar al día, demandaba mucho. Tenía tales facultades físicas, técnicas y tácticas que exigía mucho al entrenador. Hablábamos con algunos entrenadores por aquel entonces que no era cuestión de descubrirle América ni nada nuevo, sino intentar acompañarle en ese proceso y no estropearlo», añade.

Nacho Juan recalca que nunca se metió en el «proceso» de traslado de Aday hacia América, pero no esconde que «se podía intuir que había un interés en ir a Estados Unidos». «Realmente no era una conversación que tuviésemos. Es una oportunidad que surgió para él, que consideró que era mejor para sus circunstancias personales, profesionales y académicas y, evidentemente, con sus momentos buenos y no tan buenos, ha sido una decisión acertada», explica el zaragozano.

Una de las frases más repetidas por nuestro protagonista es que «el talento se abre paso». «En su caso, una de sus mayores habilidades es su capacidad de adaptación. Simplemente ha necesitado un contexto adecuado para terminar brillando como tenía que brillar», destacó, antes de ser preguntado por su increíble cambio físico entre UCLA y Michigan y si percibe una mutación significativa respecto al Aday que dejó Zaragoza.

«No sé si muy cambiado, pero se nota la transformación física. Era uno de sus grandes retos y una cuestión de tiempo y método. Es un jugador que físicamente necesitaba ese proceso de mejora para precisamente poder transferir todas sus habilidades a la pista al más alto nivel», detalla Nacho Juan.

El cambio físico de Aday Mara en EEUU

El técnico del filial del Manresa va más allá: «Nunca es una cuestión de técnica ni de táctica, que también llevan sus procesos, sino de poder adaptar sus capacidades a un contexto más físico, de mayor contacto, ritmo, y eso poco a poco va llegando. Está claro que este año ha dado un paso importante, pero puede mejorar mucho más».

También se le pregunta por su futuro, el draft y la NBA: «Tenía unas capacidades extraordinarias. De lo único que puedes tener dudas es del camino que va a emprender. Si va a ir más rápido, si el éxito puede llegar antes, después… Hay cosas que no se pueden controlar, pero no te puede sorprender que Aday destaque allá por donde vaya».

Puestos a jugar con sus próximos pasos, esto piensa Nacho Juan de cómo le iría a Aday en la Liga U, un campeonato para el que aún tiene edad a sus 21 años (compiten jugadores nacidos a partir de 2004): Aday es un chico que marca diferencias en cualquier tipo de competición y en la Liga U sería un jugador que estaría por encima del nivel, sin lugar a dudas. Tiene una singularidad: es mejor conforme mejor es el contexto. Cuanto mayor es el nivel de la competición, puede sacar a relucir sus capacidades».

«Le pasaba mucho en los primeros entrenamientos con el primer equipo. Llamaba aún más la atención, por ejemplo, el pase se veía aún más mejorado cuanto mejores eran los compañeros que tenía alrededor. En el caso de Aday, se verá su mejor versión cuanto mejores sean los compañeros que tenga a su alrededor», remarca.

«Saca su mejor versión cuando mejores son los compañeros»

De ahí la explicación de su partidazo en la semifinal frente a Arizona, en la que alcanzó su tope de puntos con 26, nueve rebotes, tres asistencias y dos tapones. «Es un jugador que, más allá de su talento, una de las cuestiones que más se escuchan en los últimos días es su carácter competitivo. Es tremendamente competitivo en el buen sentido. Quiere ganar y le gusta el poder competir en el mejor escenario posible. Es en esos contextos de exigencia competitiva donde se ve precisamente esa personalidad que tiene», revela, antes de indagar en su forma ser en la cancha.

«Cuando empiezas a ver que Aday juega ligeramente cabreado en el sentido competitivo o sonriente, es cuando vas a ver al mejor Mara posible. No es casualidad que en un contexto tan importante (la final de la NCAA) él destaque. Está acostumbrado desde muy joven a jugar partidos importantes, adaptado a su nivel dependiendo de su edad, pero siempre ha sido ese tipo de jugador. Cuando mejor es el escenario, mejor versión», cuenta.

Cómo no, también se le preguntó por si será el faro que alumbre a la selección de Chus Mateo en los próximos años. Cabe recordar que el seleccionador ha viajado a Michigan en dos ocasiones: una para ver un partido de fase regular y la segunda para apoyarle en la Final Four del March Madness: «Sin duda tiene el potencial para conseguirlo».

«Lo que hay que entender son los caminos de cada uno. Está claro que ahora Aday ha dado un paso muy importante en su desarrollo, que también en su exposición, pero no hay que olvidar que hace una temporada su situación era muy diferente. ¿A dónde quiero llegar? Las expectativas son muy altas, van acorde al potencial del jugador y, si ahora decide, por ejemplo, emprender el camino a la NBA o al baloncesto profesional en general, va a haber otro tipo de camino y es posible que haya altos y bajos», advierte Nacho Juan.

«¿Guiar a España? Tiene potencial…»

«Lo más importante en el caso de Aday es entender que ese talento siempre se va a abrir paso. Necesita un contexto adecuado y hay que tener paciencia porque, físicamente, aunque hay mucho que mejorar, lo que estamos viendo ahora, aunque es una versión muy alentadora y atractiva para todos, no nos puede hacer olvidar que es un chico que acaba de cumplir 21 años. Lo mejor aún tiene que estar por llegar», prosigue.

Preguntado por el consejo que le daría hoy día a Aday Mara, el zaragozano se retrotrae al pasado: «Sería similar al que le daba hace unos años en Zaragoza, que él esté centrado en su camino. No hay camino mejor que otros, el más importante es el que elige uno mismo, el que vaya a decidir Aday y su entorno. Con más o menos prisas, pero adaptado al momento y a las circunstancias. Intentando mejorar cada día. Lo que le hace especial es su normalidad, no había que dar grandísimos consejos ni siempre con la tecla brillante, sino trabajar día a día con consistencia, perseverancia y creyendo en el proceso».