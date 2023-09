Copa Davis 2023 Entradas para la Copa Davis en Valencia: cómo comprarlas y cuánto cuestan

Valencia vuelve a albergar, por segundo año consecutivo, la fase de grupos de la Copa Davis. En la edición de 2023, los países participantes en este escenario dentro del penúltimo split de competición de la Copa Davis 2023 son la anfitriona, España, Corea del Sur, Serbia y República Checa. El lugar de celebración será, como en 2022, el Pabellón Fuente de San Luis, uno de los principales complejos deportivos de la capital del Turia y a continuación te explicamos cómo puedes comprar entradas para ir a apoyar a España y a ver el mejor tenis entre el 12 y el 17 de septiembre en Valencia.

El capitán español de Copa Davis, David Ferrer, que en este 2023 sucede en el cargo a Sergi Bruguera, anunció hace unas semanas a los elegidos para competir como parte del equipo español en la fase de grupos de la Copa Davis 2023 de Valencia. Junto a los Alejandro Davidovich, Bernabé Zapata, Roberto Bautista y Marcel Granollers destacaba sobremanera el nombre de Carlos Alcaraz, quien finalmente causará baja, dejando su puesto a un veterano como Albert Ramos. El ‘no’ de Alcaraz puede suponer un cambio a la hora de compra y venta de entradas en los días previos a la disputa de la fase de grupos de la Copa Davis.

El equipo español de la Copa Davis fue encuadrado en el Grupo C de la Copa Davis 2023 junto a Serbia, que repite del año pasado en Valencia, Corea del Sur, que también estuvo en este grupo, y la República Checa. A la espera de conocer si el cuadro balcánico se presenta con Novak Djokovic como líder, algo que parece que no será así debido a la presencia del serbio en la final del US Open, se prevé una gran igualdad, con España confiando en el talento de Davidovich y Bautista para intentar lograr el pase a la fase final de la Copa Davis, que se disputará en Málaga del 21 al 26 de noviembre.

Partidos de España en la Copa Davis 2023 en Valencia

El Grupo C de la Copa Davis 2023 se disputará de forma íntegra en el Pabellón Fuente de San Luis de Valencia. Los partidos arrancarán el martes 12 y esta fase concluirá el domingo 17 de septiembre. España debuta el miércoles 13 de septiembre ante República Checa, jugará después contra Serbia la jornada 2, el viernes 15 de septiembre y cerrará su periplo en competición el 17 de septiembre, domingo, frente a Corea del Sur. Las entradas para estos encuentros ya están a la venta.

Cómo comprar entradas para la Copa Davis

Las entradas para la Copa Davis 2023 están a la venta y de cara al Grupo C de competición, en el que juega España y que se disputa en Valencia, la manera de adquirirlas es a través del siguiente enlace a la página web oficial del torneo. https://www.copadavis.com/es/entradas/valencia

Hay dos opciones de adquirir las entradas, ya que se pueden hacer de manera individual, con una localidad concreta para uno de los días de competición, o con un abono para toda la semana. Las entradas están en un rango de precios entre los 40 y los 133 euros, para las eliminatorias que miden a España con la República Checa y con Corea del Sur. De cara a la serie contra Serbia, las localidades se agotaron rápidamente debido a la inscripción de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, pero la ausencia, al menos de Carlitos, puede provocar que haya reventa o incluso que haya aficionados que decidan no acudir a la Fonteta.

En cuanto a los abonos, los precios oscilan para toda la semana entre los 155 euros del más barato y los más de 1.700 euros correspondientes a los abonos VIP, con todo tipo de comodidades más allá de la entrada para la Copa Davis 2023 en el Grupo C, disputado en Valencia.