La dura confesión de Luis Suárez: “Tomo tres pastillas y me inyecto para jugar”

Luis Suárez está viviendo sus últimos días como jugador de Gremio. El futbolista uruguayo disputará este miércoles su último partido ante el Fluminense para decir adiós a un año donde ha seguido haciendo goles. Le espera el Inter de Miami de su gran amigo Leo Messi, pero antes de despedirse, el delantero de 36 años ha llevado a cabo una dura confesión sobre los dolores que viene sufriendo en su rodilla desde la pandemia.

«En la parte externa de la rodilla tengo una tensión que me quedó de una cirugía en 2020 cuando estaba en Barcelona. En la última etapa de recuperación vino la pandemia y tuve que hacer ejercicios por mi cuenta y no terminaba de estirar la rodilla. En la parte interna tengo desgaste de cartílago y eso choca contra el hueso», comenzaba diciendo Luis Suárez sobre sus problemas de rodilla desde que era jugador del Barcelona.

«No me genera líquido porque no podría ni moverla, pero se me tranca y no la puedo ni doblar. Las noches previas a los partidos me tomo tres pastillas y antes del partido me inyecto un Voltaren (antiinflamatorio), si no hago eso no puedo jugar», dijo el uruguayo.

Resta una jornada para que Luis Suárez diga adiós a Gremio y abandone Brasil como una leyenda, lo que es y lo que se ha ganado en el césped del Arena do Gremio. El uruguayo se va del equipo brasileño con la clasificación de su equipo para la Copa Libertadores conseguida, sellada y firmada. El ex delantero de Liverpool, Barcelona o Atlético de Madrid ha conseguido un total de 27 goles y 17 asistencias, además de dos títulos en los 53 partidos en los que se ha enfundado la camiseta azul y negra.

Miami espera a Luis Suárez

Tras esta nueva aventura en su dilatada carrera deportiva, Luis Suárez llegará al Inter de Miami de sus grandes amigos. Leo Messi, Busquets y Jordi Alba le esperan con los brazos abiertos para conseguir la ansiada MLS. El uruguayo se convertirá en jugador franquicia del equipo presidido por David Beckham.

Actualmente el Inter de Miami se encuentra en vacaciones después de no conseguir la clasificación para los playoffs de la MLS. Cabe destacar que el calendario de la liga norteamericana es completamente diferente a la europea y comenzarán la nueva temporada el próximo mes de enero. Será a finales de este mes de diciembre cuando los jugadores del Tata Martino regresen al Florida Blue Training Center para comenzar la pretemporada.

De hecho, Leo Messi vivirá un partido especial ya que disputarán un partido amistoso ante Newell’s, aunque la fecha todavía está por confirmar. Antes, jugarán ante El Salvador el próximo 19 de enero. También ante River Plate durante el mes de preparación de la temporada.