Diego Moyano, la perla de 14 años del Levante que podría romper un récord en la Liga

Luís Castro ha vuelto a demostrar que no le tiembla el pulso a la hora de incluir a los más jóvenes al primer equipo. El entrenador ya apostó por Marc Santos, que debutó con 15 años y 288 días esta temporada contra el RCD Espanyol, lo que le convirtió en el debutante más joven en debutar con el Levante en Primera División y el tercero de la Liga. En esta ocasión, ha llamado a Diego Moyano, nacido el 3 de marzo de 2012, para ejercitarse con la primera plantilla.

El portugués no ha dudado para seguir apostando en las promesas del club. En el caso del central, podría batir el récord del debut más joven en la Liga, que actualmente lo tiene Luka Romero, que lo hizo en el Mallorca con 15 años y 219 días. Por lo tanto, el canterano tiene margen para ponerse en primera posición si consigue tener una oportunidad en el campo, ya que actualmente tiene 14 años y 219 días. Según el artículo 251 del Reglamento General de la RFEF, podría hacerlo cuando cumpla los 15 años.

La joven promesa está quemando etapas a ritmo de vértigo. El año pasado fue campeón con España sub14 y ha sido convocado para la convocatoria con la sub15 española. El defensor tiene cualidades que le podrían hacer mucho más fácil su llegada a la Primera División, ya que cuenta con una buena salida de balón, un poderío físico destacable para su edad y polivalencia, ya que también puede jugar como lateral derecho.

El Levante trabaja en su nueva filosofía

Castro ha marcado una hoja de ruta clara para solucionar los problemas económicos del club granota. La presencia de los canteranos en la dinámica del primer equipo tiene varios beneficios. Además del obvio ahorro en fichajes, también existe la posibilidad de despertar el interés de los clubes más punteros para hacer caja, algo que ya consiguieron con la venta de Carlos Espí al Real Madrid.