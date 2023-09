El desgarrador testimonio de la tenista Angélique Cauchy: «Mi entrenador me violó más de 400 veces»

Angélique Cauchy fue una de las grandes promesas del tenis francés en edad infantil y juvenil. Ahora, con 36 años, la joven ex tenista ha llevado a cabo ante la Asamblea Nacional una desgarradora revelación en la que denuncia haber sido víctima de más de 400 violaciones por parte de su entrenador durante los años ochenta.

Algo más de 20 años después, Cauchy tuvo la valentía de denunciarlo y ante la gravedad de sus denuncias, el gobierno francés comenzó una investigación en el Parlamento cuyo inicio se ha producido a inicios de este mes de septiembre. «Mi entrenador, Andrew Gueddes, me violó en más de 400 ocasiones, en dos años. Comenzó por agredirme verbalmente. Intenté defenderme y le pedía que terminara, repitiendo, días tras día: ‘No me toque, eso no está bien. Yo no quiero’. Cínico, el entrenador me respondía: ‘No te preocupes, esto ocurre muy a menudo entre los entrenadores y las chicas jóvenes’», declaró la ex tenista ante los diputados franceses.